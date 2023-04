Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: AVRAI SEMPRE RAGIONE

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Due lezioni fa ti abbiamo detto che devi veramente credere nel tuo sogno! Settimana scorsa, grazie ad un “topolino”, ti abbiamo suggerito un livello di pensiero utile del perché il tuo sogno può divenire realtà.

Oggi andiamo ancora più in profondità ricordandoti il vero segreto!

Lo sai quali sono i parassiti più resistenti?

Le tue idee! La tua credenze! Le tue convinzioni! Quello in cui credi!!

Una singola idea della tua mente, ciò in cui credi può trasformare e riscrivere la tua vita!

Come disse Henry Ford: “Che tu creda di farcela o meno, avrai comunque ragione”…

Significa che sei tu, attraverso le tue idee e convinzioni a creare la realtà!

Quindi: Credi nel tuo sogno!

CONTINUA A SOGNARE!

LUCA&SIMONE

Spettacolo spettacolare!

(foto Pexels)