“Continuità con visioni nuove”, Luisa Limido traccia la linea del centro destra a Venegono Superiore

Da 14 anni impegnata nell’amministrazione comunale, attuale assessore ai Servizi sociali, Maria Luisa Limido ha 64 anni e lavora come educatrice in un centro di formazione per disabili. E’ il candidato sindaco del centro destra a Venegono Superiore: «In questi 14 anni – dice – ho maturato un’esperienza importante e credo di poter garantire l’equilibrio necessario per gestire le molte situazioni che si presentano in un Comune, quelle belle e quelle difficili», .

Maria Luisa Limido è l’unico candidato donna dell’imminente consultazione elettorale a Venegono e in caso di vittoria la sua amministrazione sarà in continuità con quella del sindaco uscente Ambrogio Crespi: «Continuità sicuramente ma anche una visione diversa, con una maggiore attenzione al sociale, perché questa è la mia sensibilità, ma ovviamente senza mai perdere di vista l’insieme del paese, di tutte le sue zone».

Al primo posto nell’elenco dei punti focali del suo programma, Maria Luisa Limido mette «la buona amministrazione che parte da una adeguata gestione finanziaria, ma che è fatta anche di armonia e collaborazione tra i vari ruoli e competenze».

«La parte sociale dell’attività amministrativa sarà in primo piano, con attenzione a tutte le fasce di età che hanno esigenze e richieste specifiche, tutte rilevanti nella vita del paese. Un’attenzione speciale del nostro programma è sulla sicurezza, che richiede un’attenzione costante. Proprio in questi giorni abbiamo visto in azione i Baschi rossi, dopo l’intervento del sottosegretario Molteni e la lettera di Candiani. Bisogna che questa attenzione resti alta e che non cessi la vigilanza anche di Carabinieri e Polizia».

«Amministrare un paese come Venegono Superiore richiede concretezza, non si possono fare voli pindarici, anche perché abbiamo davanti un futuro incerto – conclude la candidata sindaco – Ora abbiamo un buon bilancio, ad esempio, ma non possiamo sapere quanto incideranno gli aumenti per la spesa energetica o quelli legati alle materie prime nell’immediato futuro e dunque quali investimenti sarà possibile fare. Di sicuro parteciperemo a tutti i bandi per trovare risorse per migliorare ancora Venegono Superiore».

Chi vuole essere aggiornato su temi del programma elettorale e appuntamenti in vista del voto può seguire la pagina Facebook della lista