Contro il Sangiuliano l’ultima “cueca” di Vargas: “Lotteremo fino all’ultimo per i playoff”

Ultimi 90′, poi il rompete le righe e le strade che si divideranno. Sabato 22 aprile la Pro Patria scenderà in campo alle 17:30 contro il Sangiuliano City per quello che sarà l’ultimo match della stagione e l’ultima partita di mister Jorge Vargas alla guida dei tigrotti. Ultima salvo clamorosi, ma ancora possibili, ribaltoni in classifica che consegnerebbero ai biancoblu gli oramai, utopistici, playoff per il secondo anno consecutivo. (vittoria al Ferruccio per i biancoblu e contemporanea sconfitta del Renate ad Arzignano e della Juventus NG a Verona).

Forse è proprio perché le possibilità di rientrare nelle prime undici sono ai minimi termini che a tener banco nella sala stampa di Via Ca’ Bianca è stato soprattutto l’annuncio – “a sorpresa”, ma solo per le tempistiche – di domenica scorsa da parte dell’allenatore cileno: ovvero il suo addio da Busto Arsizio, con il contratto in scadenza escluso dai faldoni sulla scrivania del ds Sandro Turotti.

«Penso sia la cosa più giusta – commenta Vargas, che di fatto ha anticipato ogni comunicazione ufficiale da parte della società -. Difficile fare di più di quello che è stato fatto, anche se ci giocheremo fino alla fine la nostra chance per i playoff. Le tempistiche dell’annuncio? Ho sempre detto quello che pensavo, e così ho fatto anche settimana scorsa, era il momento giusto e, dopo una partita così particolare come quella contro il Piacenza, avevo tante sensazioni differenti. I ragazzi sapevano che sarebbe potuto succedere ed è successo, non c’è niente di male: ognuno trova il proprio percorso, questo non toglie che tutti qui a Busto Arsizio si sono comportati bene con me, dai giocatori non è mai arrivato un litigio o una problematica, mentre dal ds e dalla presidente non è mai mancata la fiducia. Anche la tifoseria è stata vicina nei momenti più difficili. Il mio futuro? Non ho un procuratore né tanto meno piani. Io faccio pochi calcoli, al momento ho ricevuto solo una proposta dal Cile».

Contro un Sangiuliano aritmeticamente ancora in lotta per uscire dai playout (ma con lo spettro di una possibile vittoria di Pirro e il conseguente spareggio salvezza contro la blasonata Triestina), sbagliato è per Vargas parlare di turnover. Nessuna concessione dunque alla regola d’oro, che non cambia neanche a fine stagione: «Domani giocherà chi sta meglio. Ci sono anche altre società che guarderanno con interesse alla nostra partita e nel calcio professionistico non si può scherzare con niente, tanto meno con i punti in palio all’ultimo giornata. Per questo non regaleremo niente ai nostri avversari, che sono una squadra ostica e che nelle ultime partite hanno concesso pochi goal. Se poi “Quello da lassù“ concede qualche coincidenza e noi vinciamo la partita possiamo ancora entrare nei playoff. Un rammarico vederli sfumare? Come ho già detto, a un certo punto della stagione ho pensato che avremmo potuto lottare per fare qualcosa di più ma è successo qualcosa che ancora non sono riuscito a capire completamente, forse avrei dovuto levare pressione. Certo è che abbiamo avuto tanti imprevisti: ho visto i ragazzi stanchi a livello fisico e mentale durante un girone di ritorno che sapevamo sarebbe stato più difficile dell’andata. Va comunque sottolineato che abbiamo fatto più punti dell’anno scorso in un girone più difficile».

LA CLASSIFICA

FeralpiSalò 68 (promosso in SERIE B) -; Lecco 61, Pro Sesto 60, Pordenone 59, Vicenza 58, Padova 56, Virtus Verona 55, Arzignano 53, Novara 52, Pergolettese 51, Renate 50 -; Juventus NG 49, PRO PATRIA 47, Pro Vercelli 45, Mantova 45 -; Trento 43, Sangiuliano City 42, AlbinoLeffe 38, Triestina 36, – Piacenza 35.

ARBITRO E TERNA

Sarà Lorenzo Maccarini della Sezione di Arezzo ad arbitrare Sangiulianocity – Pro Patria in programma sabato 22 Aprile alle ore 17.30 allo Stadio “Ferruccio” di Seregno.

A completare la terna arbitrale, gli assistenti Federico Fratelli della Sezione di Latina e Marco Giudice della Sezione di Frosinone. Quarto ufficiale Anna Frazza della Sezione di Schio.

GLI ASSENTI

I 22 convocati di Mister Jorge Vargas per Sangiulianocity – Pro Patria. Indisponibili Bertoni, Boffelli, Gavioli, Nicco, Saporetti, Sportelli.