Controlli nel Parco Pineta ad Appiano Gentile, smantellati cinque “bivacchi dello spaccio”

Controlli nell’area boschiva del Parco Pineta: nel corso del servizio i militari del NOR e della Stazione Carabinieri di Appiano Gentile, hanno geolocalizzato e smantellato cinque bivacchi, trovando alcuni capi di vestiario, generi alimentari, materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e un coltello.

L’operazione è avvenuta nel corso del pomeriggio di sabato 8 aprile, nell’area boschiva del Parco Pineta compresa tra i comuni di Appiano Gentile – Località Rugurè e Oltrona di San Mamette – Località Cagabò – Fornace. I militari hanno condotto un servizioì straordinario finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, svolto con il supporto di personale degli “Squadroni Cacciatori di Calabria e Sicilia”.

Per tutto il mese di aprile e maggio andranno avanti i controlli nelle zone boschive, note per lo spaccio di stupefacenti, con l’impiego degli Squadroni eliportati “Cacciatori”, reparti ad elevata

specializzazione che sintetizzano in un’unica visione operativa procedure militari e tecniche di polizia, con capacità di operare in terreni impervi.