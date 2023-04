Cortisonici 2023: al via il concorso internazionale. A seguire Mad Heidi

Dopo il Focus che ha visto un duello cinematografico tra il cinema d’autore e quello di genere, Cortisonici Film Festival entra nel vivo con il concorso internazionale. Stasera prima somministrazione alle 21 al Cinema Nuovo con i primo otto cortometraggi internazionali, che arrivano da Italia, Iran, Svezia, Turchia, Lituania, Spagna e Corea. A seguire il Cinema Nuovo fa spazio alla sezione Inferno con la proiezione di Mad Heidi: il regista svizzero Sandro Klopfstein sarà il sala per raccontare come è nata la pellicola scorretta ed estrema che ha scate le polemiche oltralpe.

Cortometraggi in concorso proiettati giovedì 20 aprile

Split ends- Alireza Kazemipour, IRAN, 14’

AskOD.- Jack Elliot, SVEZIA, 13’

When you wish upon a star- Domenico Modafferi, ITALIA, 8’

The men’s job- Houman Shahabi, TURCHIA, 10’

Cherries- Vytautas Katkus, LITUANIA, 15’

Safe- Josema Roig, SPAGNA, 10’ Same old -Lloyd Lee Choi, CANADA, 15’

For Pete’s sake- Gerald B. Fillmore, SPAGNA, 13’

Garisani- Jin Woo, COREA, 8’

A seguire verso le ore 23.30 verrà proiettato Mad Heidi, sempre al Cinema Nuovo di Varese. Mad Heidi racconta la storia di una giovane ragazza cresciuta con il nonno in una comunità di pastori nelle Alpi svizzere, che decide di ribellarsi alle rigide regole del suo villaggio e di fuggire verso la libertà. In una Svizzera distopica Heidi, vestita in abiti tradizionali, fa a pezzi i suoi nemici usando un’alabarda: per queste scene la Federazione svizzera dei costumi ha considerato gli abiti “un affronto alla tradizione svizzera”, chiedendo ai negozi di tessuti elvetici di non vendere i materiali utilizzati per realizzare i costumi del film.