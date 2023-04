Cosa fare nel weekend a Varese e nel varesotto il 21, 22, 23 aprile

Molti gli appuramenti dedicati cinema nel weekend in arrivo. Venerdì 21 aprile il regista Marco Bellocchio sarà ospite della serata finale del BAFF Busto Arsizio Film Festival per ricevere il premio Dino Ceccuzzi Platinum. A Varese prende il via Cortisonici, il festival culturale tra i più longevi della città festeggia l’importante traguardo dei 20 anni. Quattro giorni di proiezioni, cinequiz e Cortisonici ragazzi. Il tradizionale appuntamento di primavera “Resistenza in Festa” animerà Gemonio con due giorni di eventi e incontri a ritmo di Cumbia.

Da segnalare “Il Salone della storia” la manifestazioni organizzata dal Centro Storico Italiano a Palazzo Estense: tre giorni di incontri e conferenze per promuovere il libro storico, biografie e vite parallele.

Riprende la stagione del 67Jazz Club con un omaggio a Cole Porter nella Sala Varesevive. Dopo la scomparsa dello storico presidente Renato Bertossi la rassegna ricomincia con un concerto dedicato a uno dei re di Broadway. In occasione della Giornata Internazionale della Terra il Chiostro di Voltorre ospita un racconto per immagini fotografiche di Luca Brunelli a cura di Carla Tocchetti.

Per gli amanti della natura ripartono sabato 22 aprile dalla Valganna le giornate di volontariato ambientale del Parco del Campo dei Fiori. L’obiettivo è la sistemazione dell’area picnic.

EVENTI SPONSORIZZATI

BISUSCHIO – Non uno ma ben due spettacoli in programma: venerdì e sabato l’appuntamento è con la rassegna La Meglio Gioventù della compagnia Intrecci Teatrali. Tutte le informazioni

VARESE – Appuntamento per sabato 22 aprile a partire dalle ore 20.00 al Circolo di via Milazzo 35, a Casbeno, per festeggiare insieme l’arrivo della primavera con Spring Party. Tutte le informazioni

VIZZOLA TICINO – Vizzola Ticino come Valencia: nello splendido parco di Sbevizzola a Vizzola Ticino arriva la seconda edizione della Paella Valenciana su prenotazione. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LURAGO MARINONE – In occasione della festa di San Giorgio, l’Ate Insubria Olona organizza una passeggiata all’interno di splendidi scenari tra arte e natura. Tutte le informazioni



EVENTI

GEMONIO – Torna Resistenza in Festa: a Gemonio due giorni di eventi e incontri a ritmo di Cumbia. Saranno i Cacao Mental a suonare il sabato sera, ma l’appuntamento dura due giorni: il 22 e 23 aprile il parco ospita tante iniziative per tutte le età, dalla Staffetta Partigiana ai laboratori – Tutti gli appuntamenti

LAVENO MOMBELLO – Sempre più comuni con “Puliamo il territorio” e il progetto entra a far parte del WWF. Il progetto è partito da Laveno Mombello, il prossimo appuntamento con “Puliamo il Territorio” è per sabato 22 aprile, Giornata mondiale della Terra. Ecco tutti gli altri eventi – Tutti gli appuntamenti

AZZATE – Parte ad Azzate Papà al tappeto, uno spazio per giocare con i figli. Il primo incontro per i Papà al tappeto con i loro figli è sabato 22 aprile alle ore 10 nella sede delle Mamme in cerchio. Iniziativa ad accesso libero e gratuito – Tutti gli appuntamenti

VARESE – “In quel giorno d’aprile”: tra Arona e Varese, visite guidate nei luoghi della Seconda Guerra Mondiale. Dal 20 al 24 aprile, Archeologistics propone la scoperta di quattro luoghi legati alla Resistenza e alla solidarietà: il colosso di San Carlo, il centro di Varese, Villa Gonzaga a Olgiate Olona e il bunker tedesco a Marnate – Tutti gli appuntamenti

LUINO – La “Nuova Pro Loco Citta’ di Luino” si presenta alla cittadinanza. L’appuntamento è per venerdì 21 aprile alle ore 21:00 a Palazzo Verbania – Tutti gli appuntamenti

BUSTO ARSIZIO – Giocomerenda al Museo del Tessile con le “Magie di stampa”. Diventare maestri stampatori per un pomeriggio e sperimentando l’antica arte della stampa su tessuto su una borsa di stoffa – Tutti gli appuntamenti

LIBRI

VARESE – Al Salone Estense di Varese, inizia la seconda edizione del “Salone del libro storico” organizzato dal Centro storico italiano. Una tre giorni di incontri e conferenze per promuovere il libro storico, biografie e vite parallele. Tutti gli appuntamenti

VARESE – Al via a Varese la sesta edizione di #Inbiblioteca2023. Quest’anno il tema sarà Frankenstein, storico romanzo gotico della scrittrice britannica Mary Shelley – Tutti gli appuntamenti

CUGGIONO – Libri, riviste e ratatouille: a Cuggiono la rassegna Libraria. La splendida villa Annoni ospita domenica la rassegna del libro, con mostra-mercato del libro raro, fuori commercio e d’occasione. Con immancabile anche il pranzo conviviale nel parco – Tutti gli appuntamenti

BUSTO ARSIZIO – “Libri al buio” e percorso tra arte e letteratura per celebrare le Giornata del Libro a Busto Arsizio. In biblioteca si potrà scegliere un libro tra quelli incartati facendosi guidare da una frase mentre in biblioteca la didattica museale ha organizzato un viaggio letterario – Tutti gli appuntamenti

ARTE E MOSTRE

FOTOGRAFIA – “Ofelia, annegamento di un ghiacciaio” al Chiostro di Voltorrre. In occasione della Giornata Internazionale della Terra, sabato 22 aprile alle ore 16, al Chiostro di Voltorre un racconto per immagini fotografiche di Luca Brunelli a cura di Carla Tocchetti – Tutti gli appuntamenti

MUSICA

JAZZ – Riprende la stagione del 67Jazz Club. Omaggio a Cole Porter nella Sala Varesevive. Dopo la scomparsa dello storico presidente Renato Bertossi, il 67Jazz Club ricomincia con un concerto dedicato a uno dei re di Broadway – Tutti gli appuntamenti

TRAVEDONA MONATE – A Travedona Monate le canzoni di Leonard Cohen, Joni Mitchell e Neil Young per la rassegna “Sciroppo d’acero”. Tre appuntamenti da non perdere al cineTeatro “S. Amanzio” il 14, il 20 e il 27 aprile alle ore 21 – Tutti gli appuntamenti

CASTANO PRIMO – Il concerto inclusivo: Filarmonica di Saltrio e Coro Pieve del Seprio insieme al Paccagnini. Un evento per il progetto inclusività all’auditorium di Castano Primo: l’evento sostiene l’aps “Fiore che ride” che porta avanti l’inclusività proprio alla sala castanese – Tutti gli appuntamenti

BISUSCHIO – Un concerto per San Giorgio apre la stagione musicale a Bisuschio. Domenica 23 aprile alle 21 un concerto che vedrà esibirsi gli allievi delle scuole di musica del Corpo musicale Valceresio di Bisuschio, del corpo bandistico San Giuseppe di Cavagnano (Cuasso al Monte) e della Filarmonica Indunese di Induno Olona – Tutti gli appuntamenti

VEDANO OLONA – All’Arlecchino di Vedano Olona il concerto dei 43.Nove. La band poi vola allo Sziget Festival. Ultimo appuntamento della stagione con #KmZero, la rassegna di musica indipendente che ci ha tenuto compagnia per tutta la stagione all’Arlecchino. Sul palco anche la band “Effetti” – Tutti gli appuntamenti

CASTELLANZA – Al teatro di via Dante di Castellanza il concerto di Ivanna Speranza. Con il concerto del soprano, accompagnata al pianoforte da Enrica Ciccarelli Mormone, torna al teatro di via Dante Ladri di Note – Classica a Castellanza – Tutti gli appuntamenti

CINEMA – Al cinema “Coldplay – Music of The Spheres: live at River Plate”. Appuntamento in proiezione in tutto il circuito The Space Cinema il 19, 20 e 21 aprile – Tutti gli appuntamenti

NATURA

LUINO – Alla scoperta delle alpi di Domàs e di Mott con il Cai Luino. L’appuntamento è per domenica 23 aprile. In caso di meteo avverso l’escursione verrà annullata – Tutti gli appuntamenti

GANNA – Campo dei Fiori siamo noi a San Gemolo con Gev e Legambiente. Ripartono sabato 22 aprile dalla Valganna le giornate di volontariato ambientale del Parco del Campo dei Fiori. L’obiettivo è la sistemazione dell’area picnic – Tutti gli appuntamenti

LOMAZZO – A Lomazzo riapre ogni domenica il Centro per la biodiversità del Parco del Lura. Dal 16 aprile al 25 giugno: ogni domenica il Centro biodiversità a Lomazzo è aperto dalle 15 alle 19 – Tutti gli appuntamenti

CINEMA E TEATRO

BUSTO ARSIZIO – A Marco Bellocchio il premio Dino Ceccuzzi Platinum del BAFF. Il regista sarà ospite della serata finale del festival, venerdì 21 aprile. Lo scorso anno il riconoscimento era andato al regista premio Oscar Bille August – Tutti gli appuntamenti

VARESE – Vent’anni di Cortisonici. A Varese galà, incontri e pellicole per festeggiare il festival. Il festival culturale tra i più longevi della città festeggia l’importante traguardo e l’edizione 2023 viene inaugurata con una serata dove viene presentato il “meglio del meglio” – Tutti gli appuntamenti

BUSTO ARSIZIO – Busto Arsizio celebra la Resistenza a teatro con la storia dell’operaio Libero Temolo. Sabato 22 aprile al teatro San Giovanni Bosco la Compagnia QuintAssenza di Milano porta in scena “Temolo – Xe’ qua che i ga copa’ to pare”. Martedì 25 aprile l’omaggio al monumento della Resistenza – Tutti gli appuntamenti

VARESE – La spada nella roccia, il musical rock, al Teatro Apollonio di Varese. Lo spettacolo di FantaTeatro per bambini e famiglie in scena domenica 23 aprile alle ore 16 per rivivere la storia di Excalibur e re Artù su ritmi travolgenti – Tutti gli appuntamenti

AZZATE – Un ciclo di quattro film riaccende il cinema Castellani di Azzate. Si comincia venerdì 21 aprile alle ore 21 con “Un altro mondo”, ultima opera di Brizé. Tutti i film saranno presentati e commentati dal critico Alessandro Leone – Tutti gli appuntamenti

SPORT

GEMONIO – In bici nei luoghi della memoria, la Staffetta Resistente parte da Gemonio. Partenza e arrivo saranno da Gemonio, sede della manifestazione Resistenza in Festa, nella giornata di domenica 23 aprile. Aperte le iscrizioni – Tutti gli appuntamenti