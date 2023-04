Cosa fare nel weekend a Varese e nel varesotto il 28, 29, 30 aprile e 1 maggio

È in arrivo un lungo weekend che ci porta direttamente al mese di maggio. Per la Festa dei Lavoratori torna il tradizionale appuntamento musicale che da 33 anni fa ballare e cantare piazza San Giovanni in Laterano a Roma. A condurre le nove ore di musica e parole sarà Ambra Angiolini insieme a Biggio in diretta su Rai Tre. A Varese fine settimana di canto corale a cappella con il Solevoci Festival con un nutrito programma di musica a cappella pop & jazz con concerti, workshop, talks, competition, open singing e symposium. A Palazzo Verbania di Luino i Liberi Artisti omaggiano il colore dell’anno: Viva Magenta. Trentuno artisti e nove letterati si confrontano con il colore ufficiale di Pantone del 2023. Appuntamento con l’inaugurazione domenica 30 aprile alle 17. Edizione straordinaria del mercato contadino in piazza Vittorio Emanuele a Busto Arsizio. Si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori che metteranno in esposizione le tantissime bontà prodotte localmente. Villa e Collezione Panza e il Museo Maga aperti lunedì 1 maggio.

METEO – Cambia il tempo, domenica con l’ombrello. Un vortice depressionario che si posizionerà domenica sull’Italia con tempo perturbato nel fine settimana del primo maggio – Leggi le previsioni

EVENTI SPONSORIZZATI

ANGERA – Sabato 29 e domenica 30 aprile, a Capronno di Angera, troverete in anteprima un gustoso frozen yogurt arricchito con fragole freschissime (e poi degustazione gratuita delle confetture di Natura in Moto abbinate ai formaggi della zona. Tutte le informazioni

TRADATE – Apertura Centro Didattico Scientifico di Tradate… con EcoPlanetario. Tutte le informazioni

VARESE – Festeggiate la primavera con Agricola Home & Garden e la Festa dei Colori. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LEGNANO – Un primo maggio dedicato allo shopping. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® vi aspettano a Legnano nella consueta location di Via della Pace, all’esterno del maniero della Contrada Sovrana La Flora. Tutte le informazioni

EVENTI

CONCERTONE 1 MAGGIO – Torna il tradizionale appuntamento musicale che da 33 anni fa ballare e cantare piazza San Giovanni n Laterano a Roma promosso da CGIL, CISL e UIL. Dalle 15 a mezzanotte si alterneranno sul palco oltre cinquanta artisti della musica italiana attuale e futura. Ospite internazionale la giovane cantautrice norvegese Aurora mentre per la sesta volta a condurre le nove opere di musica e parole sarà Ambra Angiolini insieme a Biggio. In diretta su Rai Tre – Tutte le informazioni

VARESE – Il film La sindrome dei monelli e il dibattito sull’Adhd. All’evento promosso da coop Centro Insieme venerdì 28 aprile alle ore 20.30 in sala Montanari a Varese parteciperà anche lo psicologo Paolo Soru – Tutte le informazioni

VARESE – La parrocchia di San Giuseppe a Fogliaro organizza in occasione della Festa di San Giuseppe lunedì 1 maggio il mercatino dei mestieri nelle vie adiacenti alla Chiesa Parrocchiale dalle 9 alle 18. Dalle 11 in poi sarà aperto anche il tradizionale banco gastronomico – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Edizione straordinaria del mercato contadino in piazza Vittorio Emanuele a Busto. Si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori che metteranno in esposizione le tantissime bontà prodotte localmente – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Si inaugura il nuovo Parco dei Ciliegi di Morosolo. Venerdì 28 aprile alle 16 il taglio del nastro, con una merenda insieme ai bambini e le ragazze della scuola media che aiuteranno con un simpatico truccabimbi – Tutte le informazioni

AZZATE – Torna ad Azzate la festa nazionale olandese “Koningsdag”. Dopo tre anni di forzata assenza pandemica, l’allegria arancione ritorna su una delle più belle viste panoramiche del lago di Varese per festeggiare assieme il “Koningsdag” o “King’s day” – Tutte le informazioni

VARESE – Il cambiamento climatico fra bufale ed evidenze scientifiche: un incontro per chiarire. Se hai dubbi sulle cause del cambiamento climatico e vuoi capire quali sono le bufale in circolazione da non perdere l’incontro con Cristian Scapozza – Tutte le informazioni

VARESE – Danza, teatro e un talk show sulla salute: appuntamento sabato 29 aprile al Salone Estense di Varese. L’evento organizzato dall’Associazione CAOS e All Dance Academy, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto e con il patrocinio del Comune di Varese e dell’ASST Sette Laghi – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – “Pane in Castello”, tre giorni di eventi e solidarietà a Castiglione Olona. Al Castello di Monteruzzo l’evento da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio con i volontari di «Pane in piazza» e l’Associazione Amici di Castiglione – Tutte le informazioni

MORNAGO – “Costine e arrosticini” con gli alpini di Mornago. Un fine settimana di prelibatezze. Appuntamento sabato 29 e domenica 30 aprile – Tutte le informazioni

VARESE – È dedicata al pane la prima giornata della ristorazione. Si svolgerà il 28 aprile e l’ha organizzata Fipe Confcommercio nazionale, vedendo coinvolti più di 5000 locali in tutta Italia, circa 60 dei quali in provincia di Varese – Tutte le informazioni

LUINO – Il Cai Luino compie 75 anni. La sezione luinese festeggerà questo importante traguardo con una serata a Palazzo Verbania venerdì 28 aprile. In questa occasione verrà presentata l’attività fatta in questi anni e un fitto programma di incontri – Tutte le informazioni

CUGGIONO – Il festival dei fiori nel weekend di Villa Annoni a Cuggiono. Nel “fine settimana lungo” del 1° maggio c’è anche una mostra artistica, oltre alla rassegna con mercato, prodotti artigianali e degustazioni – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Il Maga aperto lunedì 1 maggio. Apertura straordinaria e visite guidate gratuite alla mostra “Andy Warhol. Serial Identity” – Tutte le informazioni

LUINO – I Liberi Artisti omaggiano il colore dell’anno: Viva Magenta. Trentuno artisti e nove letterati si confrontano con il colore ufficiale di Pantone del 2023. Appuntamento con l’inaugurazione domenica 30 aprile alle 17 – Tutte le informazioni

ARTE – Visite guidate al Museo Pagani di Castellanza. Due le imminenti giornate in cui sarà possibile partecipare alle visite guidate: il 29 aprile (doppio orario 11 e 15) e il 30 aprile (doppio orario 11 e 15) – Tutte le informazioni

GEMONIO – Domenica 30 aprile al Museo Bodini è la giornata del vetro. Inserita nel Programma JEMA delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte 2023 è il sesto appuntamento delle Giornate delle Arti Artigiane – Tutte le informazioni

LUGANO CH – Marc Chagall. La storia d’amore tra Dafni e Cloe alla Fondazione Braglia. Fino al prossimo 15 luglio la galleria in riva al Ceresio ospita un’esposizione dedicata al grande pittore ed illustratore bielorusso naturalizzato francese – Tutte le informazioni

VARESE – Porte aperte da Moradini con “La Fondazione racconta la Fondazione”. Un evento speciale, il 29-30 aprile e 6-7 maggio, per far conoscere i progetti futuri e coinvolgere tutti gli appassionati d’arte nella loro concreta realizzazione – Tutte le informazioni

LIBRI

CASTIGLIONE OLONA – Borgo Antico porta Fiorenza Pistocchi a Castiglione Olona. Domenica 30 aprile alle 16 nuovo appuntamento per “Te con l’autore”, con la presentazione del romanzo !Angeli su fondo nero” – Tutte le informazioni

MUSICA

BISUSCHIO – Il Piccolo Principe diventa una favola musicale con il Corpo musicale Valceresio di Bisuschio. Domenica 30 aprile alle 16,30 al Cine teatro San Giorgio un appuntamento speciale con la musica del Corpo musicale Valceresio e la voce narrante di Andrea Gosetti. Ingresso gratuito e merenda per tutti – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – A Palazzo Estense un viaggio musicale fra barocco e classicismo. Appuntamento a venerdì 28 aprile alle ore 10:30 e alle 12:00 per un concerto per le scuole varesine, aperto alla cittadinanza – Tutte le informazioni

VARESE – Musiche dal mondo ed elettronica, al TuMiTurbi i Mombao. A seguire il Dj set di Palazzi D’Oriente. Due live per una serata che sarà più di un concerto: sarà una performance, un’esperienza, un viaggio in suoni dal mondo – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese un weekend di canto corale a cappella con il Solevoci Festival. Un nutrito programma di musica a cappella pop & jazz con concerti, workshop, talks, competition, open singing e symposium. Nomi di eccellenza tra i docenti di seminari e workshop – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

GAVIRATE – Al Cinema Garden di Gavirate la protagonista de “Il sentiero della gioia”. Alla proiezione sarà presente Nicoletta Tinti, conosciuta in provincia di Varese dove ha messo in scena in più occasioni lo spettacolo di danza “Assenza nuova essenza” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – No, non è gelosia: al Teatro Manzoni di Busto debutta lo spettacolo tratto da Ettore Scola. Per una settimana la compagnia Teatro in mostra ha affinato la piéce che debutta in prima assoluta: storia di una impossibile storia d’amore a tre, nella Milano degli anni Settanta – Tutte le informazioni

