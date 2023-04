Da Legnano a Crotone per parlare di accoglienza: il Podcast di Radio Bull-Aut con i liceali di Santa Severina

Come regolare gli spostamenti delle persone in un mondo globalizzato? Come rendere sostenibile il processo migratorio?

Con queste domande l’Istituto Dell’Acqua di Legnano dà avvio alla Radio Bull-Aut.

L’evento di lancio della radio dedicata al bullismo e non solo, si è svolto il 27 aprile 2023, all’ Istituto Omnicomprensivo – Liceo classico Diodato Borrelli, Santa Severina/Roccabernarda in provincia di Crotone. Ecco, nel podcast pubblicato di seguito, le interviste agli studenti del liceo di Santa Severina sul tema delle politiche dell’accoglienza e possibili strategie per risolvere le criticità. Le indicazioni per seguirci saranno inserite sul sito do radio bull-aut

Tra le riflessioni quella sulla strage di Cutro: «Solo a pensarci mi vengono i brividi – risponde un liceale -, nella spiaggia dove da bambino costruivo i castelli di sabbia sono morti dei bambini. L’accoglienza per i migranti è per noi un dovere: i cittadini si sono subito precipitati per soccorrere queste persone. Ci auguriamo che le rotte cambino e che le vie che collegano mondi, popoli e culture diventino più sicure e meno incerte».