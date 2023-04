Dal 2025 Busto Arsizio passerà alla Tariffa puntuale dei rifiuti: “Il sistema funziona”

Dal 1° gennaio 2025 Busto Arsizio metterà in atto la Tariffa Puntuale dei rifiuti. Lo ha deciso la giunta con un atto di indirizzo che rompe gli indugi su un passaggio spesso annunciato ma rimasto fermo alla sperimentazione.

Il Comune ha avviato e adottato da tempo sistemi differenziati di raccolta dei rifiuti (porta a porta) che già tendono ad una gestione sempre più sostenibile e circolare dei rifiuti e aveva fatto partire anni fa una sperimentazione della raccolta puntuale nel quartiere di Sant’Edoardo.

Ora la giunta, su indirizzo dell’assessore Maurizio Artusa, ritiene necessario mettere in atto le attività propedeutiche per la realizzazione di un sistema di misurazione puntuale della qualità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico al fine di attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, denominata Tariffa Rifiuti Puntuale (TARIP).

La sperimentazione del sistema di misurazione dei rifiuti indifferenziati, con sistema a sacchi con chip Rfid, è già stata adottata nel quartiere Sant’Edoardo e che la stessa ha dato ottimi risultati, dimostrando in scala reale l’applicabilità tecnico-gestionale dei sistemi di misurazione.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di arrivare a far sì che ogni utenza paghi in modo sempre più legato alla sua reale produzione di rifiuto, con l’attribuzione personalizzata dei costi attraverso la contabilizzazione puntuale dei rifiuti prodotti, sulla base del principi europei “chi inquina paga” e “pago per quello che butto”, valorizzando comportamenti virtuosi, al fine di ottenere risultati ancor più apprezzabili nella raccolta differenziata e nella riduzione della produzione dei rifiuti stessi.

Per tale motivazione è stato dato mandato ad Agesp spa di sviluppare un progetto ed estendere su tutto il territorio comunale un sistema di misura dei rifiuti al fine di consentire di determinare il reale conferimento di rifiuti indifferenziati da parte di ogni singola utenza domestica e non domestica per l’effettivo passaggio a Tariffa Rifiuti Puntuale, avente natura corrispettiva, con decorrenza 1° gennaio 2025.