Dal 26 aprile si potrà usare il bonus trasporti per gli abbonamenti di Autolinee Varesine

Da mercoledì 26 aprile, sarà possibile utilizzare il bonus trasporti presso le biglietterie di Autolinee Varesine, per poter acquistare in questo modo gli abbonamenti validi a partire da maggio 2023. La possibilità di richiesta del bonus è partita da qualche giorno, sul portale messo a disposizione dal Ministero del Lavoro www.bonustrasporti.lavoro.gov.it al quale è necessario accedere tramite SPID/identità digitale: tutti i cittadini con un reddito sino a 20.000 euro annui possono fare domanda, inserendo la ragione sociale del gestore del proprio servizio di trasporto (nel caso di Autolinee Varesine, bisogna selezionare Consorzio Trasporti Pubblici Insubria) e quindi l’importo dell’abbonamento che si andrà ad acquistare. Il bonus può coprire sino al 100% della spesa sostenuta, per un importo massimo di 60 Euro a beneficiario. La procedura sarà attuabile mensilmente, fino all’esaurimento dei fondi stanziati dal Ministero.

Una volta ottenuto il bonus, l’utente deve necessariamente stamparlo e portarlo – appunto a far data da mercoledì 26 aprile – presso una delle biglietterie aziendali, ovvero Varese-piazzale Kennedy, Bardello-via Marconi, Ghirla-piazzale Stazione e Luino-viale Dante.

A questo link gli orari di apertura Si ricorda infine come il bonus debba necessariamente essere speso entro la fine del mese in cui lo si ha ottenuto. Per poter acquistare un abbonamento valido sulla rete di Autolinee Varesine/Ctpi, è necessario essere in possesso della tessera elettronica “Muoversi a Varese”, richiedibile al link https://www.ctpi.it/it/Registrazione .