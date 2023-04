Dal progetto all’appalto, verso l’avvio dei lavori all’ex-macello di Busto Arsizio e all’ex-oratorio di Sacconago

La Giunta di Busto Arsizio ha approvato i Progetti di Fattibilità Tecnico Economica e i rispettivi quadri economici di spesa per la riqualificazione del fabbricato denominato Casa Azzimonti (ex oratorio di Sacconago) e dell’immobile “ex macello” di via Pepe. I due progetti di rigenerazione urbana hanno ottenuto un contributo totale di 10 milioni di Euro.

Il costo del progetto relativo all’ex-oratorio ammonta a € 4.330.000, finanziato con un contributo pari a € 3.636.363,64, attraverso fondi PNRR; mentre il costo del progetto per la ristrutturazione dell’ex macello ammonta a €. 7.000.000, finanziato con un contributo pari a € 6.363.636,36. sempre attraverso fondi PNRR.

Successivamente si procederà all’affidamento delle opere mediante appalto integrato, ponendo a base di gara i progetti di fattibilità tecnico ed economica oggetto delle due delibere di giunta.

Nell’ex-macello troverà casa l’Its Mobilità Sostenibile attualmente situato a Case Nuove di Somma Lombardo. Una parte della struttura sarà, invece, destinata a iniziative associative e culturali giovanili per creare un vero e proprio polo giovanile, in grado di conciliare e valorizzare attività formative, culturali e ricreative. In questo ragionamento sono compresi anche gli Scout che da molti anni hanno trovato sede nell’immobile di via Pepe.

Per quanto riguarda l’ex-oratorio di Sacconago la struttura verrà riqualificata insieme all’area circostante che diventerà un’area feste per il quartiere mentre l’edificio potrà essere utilizzato per diverse funzioni.