Dall’Ippodromo alla Funicolare e alla sosta: a Varese un Consiglio comunale con 17 punti

Si terrà questa sera, giovedì 27, Il Consiglio Comunale di Varese del mese di aprile: l’appuntamento è in Salone Estense a partire dalle 21.

Sono previsti ben 17 punti all’ordine del giorno, il primo dei quali è la convalida alla carica di consigliere comunale di Franco Formato, che sostituisce come ultimo dei non eletti Stefano Clerici, dimissionario per poter seguire i nuovi impegni in Regione Lombardia: vedrà relatore il presidente del consiglio comunale Alberto Coen Porisini.

Il secondo punto all’ordine del giorno è la ratifica della variazione del bilancio di previsione 2023/2025 in via d’Urgenza. Relatore è l’assessore al bilancio Cristina Buzzetti. Il terzo punto invece tratta della costituzione del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile, e l’approvazione del relativo regolamento: relatore sarà l’assessore alla polizia locale e sicurezza Raffaele Catalano. Quarto punto all’ordine del giorno è l’approvazione del rendiconto di gestione dell’amministrazione comunale per l’esercizio 2022, per il quale il consigliere di minoranza Luca Boldetti ha già preparato un ordine del giorno. La relazione sarà tenuta dall’assessore al Bilancio Buzzetti.

Il quinto e il sesto punto punto all’ordine del giorno si occupano della Tari, la tassa rifiuti comunale: un argomento che ha già scatenato la discussione tra maggioranza e minoranza. Il quinto punto tratta delle modifiche e degli aggiornamenti al regolamento Tari, il sesto affronta la revisione del piano economico finanziario e la determinazione degli importi della tariffa per il 2023: in entrambi i casi, anche qui, relatore sarà l’assessore Buzzetti.

I quattro punti dal settimo al decimo all’ordine del giorno riguardano una variazione al bilancio di previsione e tre riconoscimenti di debiti fuori bilancio in seguito a decisioni giudiziarie, relatore sarà il sindaco, Davide Galimberti.

Più interessante ai più il punto 11, che mette ad approvazione il progetto dell’Ippodromo delle Bettole di Varese, discusso in ben due sedute della commissione consigliare Urbanistica, e il punto 12 che farà il punto sul servizio di Gestione della Funicolare del sacro Monte. In entrambi i casi relatore è l’assessore all’urbanistica Andrea Civati.

I punti da 13 a 17 sono mozioni, presentate da consiglieri sia di minoranza che di maggioranza: al punto numero 13 c’è quella del consigliere Luca Boldetti del Polo delle Libertà sulle modifiche al piano della sosta, alla “tariffa turistica”, al multipiano Sempione, alla regolamentazione di piazza Libertà e zone limitrofe e alla nuova area di Via Maspero.

Il punto 14 è una mozione presentata dalla consigliera Giulia Mazzitelli del PD per il sostegno alla campagna vaccinale contro il Papilloma Virus. Il punto 15 è una mozione presentata dal consigliere PD Lorenzo Macchi che chiede una integrazione al regolamento di Polizia Urbana. Il punto 16 è invece una mozione presentata da Matteo Bianchi (Lega) di dissenso nei confronti della direttiva UE che obbliga tutti gli immobili residenziali ad avere una prestazione energetica superiore alla “E” entro il 2030. L’ultimo punto, il 17, è invece una mozione presentata dalla consigliera PD Manuela Lozza che chiede una modifica all’assetto viabilistico di Largo Resistenza.

