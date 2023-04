Dall’Università di Bari alla Scuola Europea di Varese per una lezione sulle molecole extraterrestri

“Dalla chimica all’astrobiologia: l’evoluzione delle molecole asimmetriche nei sistemi extraterrestri” è stato il tema di una lezione davvero particolare che si è tenuta alla Scuola Europea di Varese per gli alunni delle classi dei corsi intensivi di chimica e biologia.

Per gli studenti è stato un vero e proprio viaggio virtuale nello spazio attraverso lo studio dell’astrochimica, grazie all’affascinante lezione del prof. Savino Longo, docente di chimica dell’Università di Bari agli alunni delle classi S5 ed S6 dei corsi intensivi di chimica e biologia che sono stati condotti in una esplorazione immaginaria di biomolecole extraterrestri.

Dopo una breve introduzione della prof.ssa Antonella Sgaramella, insegnante di chimica della scuola, i ragazzi hanno avuto modo di apprendere come costruire molecole mai sintetizzate prima attraverso l’uso di sistemi informatici.

Il Prof. Longo ha inoltre magistralmente introdotto il concetto di evoluzione molecolare, ovvero come alcuni composti indispensabili per la vita, DNA, proteine, zuccheri, si siano modificati per essere utilizzati negli organismi viventi. Gli argomenti trattati hanno suscitato profondo interesse nei ragazzi che, dopo la lezione, hanno esposto le loro curiosità generando un dibattito costruttivo con il relatore.

La professoressa Sgaramella ci tiene a ringraziare «la Direttrice del ciclo secondario della Scuola Europea, prof.ssa Elizabeth McDonald, e le insegnanti del dipartimento di chimica per il supporto offerto per l’organizzazione dell’evento».