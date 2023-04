Daniele Cassioli è ancora brand ambassador della Enrico Cantù Assicurazioni srl Società Benefit

Daniele Cassioli si conferma brand ambassador della Enrico Cantù Assicurazioni srl Società Benefit per i prossimi 4 anni.

La collaborazione tra lo sportivo e l’Impresa nasce nel 2019 per un’attività formativa destinata alla rete di Collaboratori, il tema trattato è quello della fiducia, tema di estrema importanza nella vita del campione e dell’Azienda.

Il rapporto si consolida nel corso del tempo e Daniele affianca il suo nome a quello dell’Impresa assicurativa in qualità di brand ambassador.

La collaborazione “porta fortuna” ad entrambi.

Daniele assiste alla crescita di Real Eyes Sport A.S.D, l’ associazione sportiva dilettantistica da lui fondata che ha come mission l’avvicinamento dei bambini con minorazione visiva all’attività motoria; prosegue con successo crescente la sua carriera nel mondo della formazione sia verso il pubblico delle scuole che verso le Aziende e pubblica il suo secondo libro, che esattamente come il primo incontra il favore del pubblico e della critica.

Enrico Cantù Assicurazioni cresce in dimensioni e in valori: aumenta il numero di Collaboratori e Dipendenti, arrivando oggi a contare 16 Impiegati amministrativi e 50 Consulenti, nel Luglio del 2022 annette l’Agenzia di Lomazzo ampliando così il territorio di competenza, che oggi prevede 53 comuni a cavallo tra le province di Varese, Como, Milano e Monza-Brianza e nel dicembre dello stesso anno modifica il suo Statuto diventando Società Benefit e formalizzando impegni e responsabilità già assunti nei confronti di territorio, Clienti, Associazioni, Collaboratori, Dipendenti ed impegnandosi ad un impegno sempre crescente in questa direzione.

Ed è proprio sulla carta dei valori di Enrico Cantù Assicurazioni che si fonda la collaborazione nel primo anno tra il 2023 ed il 2024 con Daniele Cassioli: partendo dai valori riportati nello statuto dell’Impresa, attraverso un’insieme di clip video, eventi, story-telling, verranno evidenziate le azioni che, nello sport come nella Professione, possono concretizzare i valori espressi e rendere più sostenibile, positiva e serena la vita nostra e delle persone che ci circondano.