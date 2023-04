Danza, teatro e un talk show sulla salute: appuntamento sabato 29 aprile al Salone Estense di Varese

L’evento organizzato dall’Associazione CAOS e All Dance Academy, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto e con il patrocinio del Comune di Varese e dell’ASST Sette Laghi

Sabato 29 aprile, danza e teatro al Salone Estense di via Sacco a Varese per festeggiare la “Vita”. È l’invito che l’associazione Caos lancia alla città per sensibilizzare sulla prevenzione e la cura

“….ho uno spettacolo nella testa che si chiama

VITA!

……vuol dire mettersi insieme, promuovere la cultura del bene comune, della condivisione, del territorio per aprirsi a

progetti di vita.

lo faremo attraverso una performance che unisce vari stili di danza, ma anche varie espressioni artistiche che prevedono l’uso del colore e della voce, integrati con contributi scientifici.

Sarà quindi un viaggio che coinvolgerà lo spettatore in un’indagine profonda e personale sulla natura dell’essere umano, nelle sue gioie ma anche nelle sue incertezze e paure.

Il risultato sarà il prendere consapevolezza che il “ben-essere” è un dono e siamo tenuti a preservarlo, nutrirlo, valorizzarlo giorno per giorno.

Insieme a VOI vogliamo rendere omaggio alla vita!”

« Umberto Veronesi diceva sempre: “L’Informazione è la prima medicina” – spiega Adele Patrini, presidente dell’associazione Caos – Sulla suggestione di questa straordinaria affermazione, si è valutata una modalità innovativa , interattiva, coinvolgente, partecipe e lungimirante per raggiungere l’obiettivo: l’Associazione CAOS e All Dance Academy, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto e con il patrocinio del Comune di Varese e dell’ASST Sette Laghi, organizzano sabato 29 aprile dalle ore 18.30 alle ore 20.00 , presso il Salone Estense del Comune di Varese un evento dal titolo: “Ho uno spettacolo nella testa che si chiama VITA”!»

La serata prevede lo spettacolo per la regia e la coreografia di Michela Cremona e Claudia Pintus e al termine momenti di riflessione durante un talk show , condotto da Marco Airoldi, che vedrà coinvolti tutti i presenti, tra cui il Sindaco Davide Galimberti, il Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia Emanuele Monti, la professoressa Francesca Rovera responsabile SSD Breast Unit ASST Sette Laghi, le genetiste Dottoresse Mariagrazia Tibiletti ed Ileana Carnevali.

Adele Patrini, Michela Cremona e Claudia Pintus di ALL Dance Academy parteciperanno alla “chiacchierata” che vuol mettere in luce il vissuto, le emozioni ed i feedback dei presenti, creando una sinergia corale con l’obiettivo di “parlare” di SALUTE intesa come patrimonio dell’umanità, nel suo significato non solo scientifico ma culturale, sociale, etico e filosofico.

«La mission è “mettersi insieme” – commenta ancora Adele Patrini – promuovere la cultura del bene comune, della condivisione, del territorio per aprirsi a progetti di vita, attraverso una performance che unisce vari stili di danza, ma anche varie espressioni artistiche che prevedono l’uso del colore e della voce, integrati con contributi scientifici. Sarà quindi un viaggio che coinvolgerà lo spettatore in un indagine profonda e personale sulla natura dell’essere umano, nelle sue gioie, ma anche nelle sue incertezze e paure. Il risultato sarà prendere consapevolezza che il “ben-essere” è un dono e siamo tenuti a preservarlo, nutrirlo, valorizzarlo giorno per giorno, con energia, creatività e passione».

Al termine della serata verrà offerto un aperitivo nel parco.

Ingresso ad offerta libera: il ricavato sarà devoluto a CAOS