Domenica 30 aprile al Municipio di Baveno screening gratuito dell’osteoporosi

Domenica 30 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, presso la Sala Consigliare del Palazzo Comunale di Baveno si terrà lo screening gratuito dell’osteoporosi organizzato da Lions Club Arona-Stresa, nell’ambito del progetto “Ossi duri…si diventa” con il patrocinio della Città di Baveno.

L’esame della durata di 15 minuti verrà eseguito su calcagno e al termine verrà rilasciata documentazione grafica da personale medico specializzato, con spiegazioni, consigli ed eventuali indicazioni da consegnare al proprio medico di base. L’ingresso è libero e gratuito.



«L’osteoporosi è spesso sottovalutata e se non diagnosticati in tempo può essere causa di fratture con gravi conseguenze per i pazienti e aggravio della spesa sanitaria. I tagli alla sanità consentono di eseguire con il sistema sanitario nazionale accertamenti sulla validità dell’osso come MOC e/o Densitometra Ossea con ultrasuoni solo su soggetti con osteoporosi avanzata o già in trattamento farmacologico. Il costo dell’esame non è irrilevante se eseguito in strutture private o in assenza di esenzione per patologia senza poi contare sui lunghi tempi di attesa.

Per questo l’esame gratuito è importante», spiega il dottor Antonio Benedini responsabile dell’area prevenzione sanitaria, Lions Club Arona-Stresa.