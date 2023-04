Domenica 30 aprile al Museo Bodini è la giornata del vetro

La Giornata del vetro a cura di Lara Treppiede – inserita nel Programma JEMA delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte 2023 – è il sesto appuntamento delle Giornate delle Arti Artigiane organizzate annualmente nei primi giorni di maggio al Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio, in provincia di Varese. Dopo il successo delle precedenti giornate dedicate alla fusione in bronzo, alla stampa d’arte e incisione, al marmo, alla ceramica, al legno, quest’anno l’attenzione è rivolta al fascino del vetro, alla magia della lavorazione del vetro.

Come per le scorse edizioni si dedica una giornata e una mostra a un’arte artigiana, a un mestiere d’arte. Questo evento ha lo scopo di indagare e recuperare il fascino del lavoro artigianale, abbinato al mondo dell’arte contemporanea, con l’attenzione rivolta ad alcune realtà produttive attente all’importanza delle tradizioni presenti del territorio nazionale che si trovano a dialogare con artisti, artigiani.

Durante la giornata verranno proposti un laboratorio manuale di pittura del vetro, LE TORRI DELL’AMICIZIA e le dimostrazioni della lavorazione del vetro con Elisabetta Borsari e Andrea Sala.

Alle 16.30 lettura scenica con Marta Comerio “La VECCHIA”: “Ormai fragile come un cristallo, ma tagliente come il vetro, la vecchia che è solo un posto a tavola in una casa di riposo, non si rassegna: tiene banco, sproloquia, inveisce contro il mondo. Si aggrappa con tutta sé stessa ai ricordi. Ride e digrigna sognando d’ amore e di bellezza”.

Viene presentata una sezione fotografica dedicata alle vetrate realizzate da Floriano Bodini, Maestro che ha amato anche questa tecnica artistica, lasciandone diversi esempi, soprattutto in Lombardia, lavorando con la collaborazione di Giuseppe Codena di Milano, e soprattutto dello studio Reduzzi di Bergamo, ancora oggi punto di riferimento per la produzione di vetrate d’artista grazie al continuo impegno di Lino Reduzzi e del figlio Stefano. Si possono ammirare le vetrate di Floriano Bodini nel Duomo di Monza, nella Chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello (VA), e in provincia di Bergamo presso il Collegio Vescovile di Sant’Alessandro, nel Santuario della Beata Vergine della Castagna, nella Chiesa Parrocchiale di San Bernardo a Castel Rozzone, nel Santuario della Madonna delle Nevi a Mezzoldo.

Sarà presente anche una sezione didattica con attrezzi di lavoro e un video dedicato alla realizzazione di una vetrata a cura di Valerio Della Chiesa, mastro vetraio.

Durante la Giornata del vetro viene inaugurata la mostra “Giancarlo Lepore. Vetri sospesi”: “il corpo è il soggetto preferito: corpi in pelle modellata, marmo, bronzo, creta, ferro, carta e vetro. Vengono resi in volumi dinamici, piatti, allungati e deformati, ognuno di loro evoca una poesia differente. Lunghi steli che sembrano unire il cielo alla terra, nodosi come tronchi secchi nel bosco oppure leggeri e trasparenti come acqua che scorre. La voce della natura sempre presente”. Giancarlo Lepore – Dalla metà degli anni ottanta lavora in Germania, a Darmstadt come assistente di Floriano Bodini nell’Istituto di Scultura della facoltà di Architettura; dopo la caduta del muro, si trasferisce a Berlino per sviluppare la sua carriera. Nel 1994 fonda CASALABORATORIO a Borgo Pace, poco distante da Urbino: un’antica casa di pietra fra i boschi, studio, officina, punto di riferimento per avvenimenti culturali e scambi internazionali.

A conclusione della Giornata, alle ore 17.00 si apre la tavola rotonda che vede ospiti: Giancarlo Lepore (artista), Jean Blanchaert (gallerista, artista, curatore), Alberto Crespi (storico dell’arte e curatore d’arte), Laura Tirelli (docente e studiosa di storia locale), gli artigiani del vetro, Andrea Sala e Elisabetta Borsari. Il pubblico è invitato a partecipare e portare le singole testimonianze di lavorazione, passione, conoscenza, curiosità, rispetto al tema trattato.

La Giornata è realizzata in collaborazione con Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e con il contributo di Comunità Montana Valli del Verbano. Un ringraziamento particolare per la collaborazione a Sara Bodini, Caroline Vezzani, Alberto Crespi, Giancarlo Lepore, Lino e Stefano Reduzzi.

Programma della giornata

Ore 14.00 LE TORRI DELL’AMICIZIA. Laboratorio di pittura del vetro per bambini (6-10 anni) gratuito con prenotazione obbligatoria (didattica.museobodini@gmail.com – 3397596939)

Dalle 14.00 alle 16.30 dimostrazioni di lavorazione del vetro con Elisabetta Borsari e Andrea Sala

Ore 16.30 lettura scenica con Marta Comerio “La VECCHIA”

Ore 17.00 Tavola rotonda e inaugurazione mostra Giancarlo Lepore “Vetri sospesi”

Ingresso libero