Domenica 7 maggio festeggia la mamma al mercatino solidale di Good Samaritan Odv

Una festa della mamma dolce e solidale: la collaborazione con la Pasticceria C’est la vie di Giacomo Aceti continua e, in questa occasione, propone un biscotto a forma di cuore da dedicare alla tua fantastica mamma.

Da tempo la Pasticceria C’est la vie sostiene il progetto Ragazze Madri di Good Samaritan con una linea di dolci dedicata, che puoi trovare nella boutique di via Carlo Croce 4 a Varese o nel nostro mercatino solida­le di via Santa Maria 20 a Brunello che sarò aperto domenica 7 maggio per permetterti di acquistare un regalo solidale e originale per la tua mamma.

Puoi ordinare il biscotto (con un’offerta di 4 euro) scrivendo al 339 5316631 oppure ordinandolo dallo shop on-line .

Scegliendoci potrai aiutare le giovani mamme che hanno difficoltà a sostenere la vita del proprio bambi­no poiché molto giovani, disoccupate e in condizioni di povertà. Good Samaritan, grazie alla tua donazio – n e, può garantire la loro formazione professionale, in modo da renderle autonome, l’assistenza psicolo­gica, per supportarle nei momenti di bisogno e cibo e beni primari per nutrirsi e vivere dignitosamente.

Tantissimi altri prodotti ti aspettano all’apertura del mercatino di domenica 7 maggio: sono tutti realiz­zati a mano dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel, un altro significativo progetto di Good Samaritan. Circa 50 donne vulnerabili che lavorano materie prime locali trasformandole in collane, tovaglie, ve­stiti e accessori per la persona. Vieni a scoprire tutti i colori estivi delle gonne tinte a mano o dei sotto­piatti di foglia di banano intrecciati a mano.

Ma non solo: ad aspettarti ci saranno i preparati per risotto dell’azienda agricola biologica di Rovasensa Biandrate Maria, i cioccolati di Modica e la deliziosa crema al pistacchio del laboratorio dolciario della Casa Don Puglisi, i baci d’Uganda e gli Africa Cookies della Pasticceria C’est la vie.

La Cooperativa è per le donne di Gulu un luogo terapeutico: lavorare insieme e condividere l’esperienza della malattia e della disabilità dà forza e coraggio. La Wawoto Kacel (“camminiamo insieme”) non è solo una preziosa opportunità di guadagno, ma anche un sostegno psicologico e spirituale, che presta parti­colare attenzione allo sviluppo di talenti e creatività. Un progetto ad altissimo impatto sociale.