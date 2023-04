Domenica nella Sala Varesevive l’Evergreen jazz trio diventa un quartet

Continuano gli appuntamenti domenicali con i concerti organizzati dal 67JazzClub “Renato Bertossi”. Domenica 30 aprile alle 18 sale sul palco della Sala di Varesevive l’Evergreen jazz trio, ovvero Marco Caputo (batteria), Antonio Cervellino (Contrabbasso) e Carlo Uboldi (Pianoforte). Sarà ospite della band Wally Claudio Allifranchini, sassofonista, multistrumentista, arrangiatore, compositore che ha suonato con i grandi nomi del jazz, come Giorgio Gaslini ed Enrico Rava.

L’Evergreen jazz trio, trio dal sound originale, affonda le sue radici nel jazz bepop. Insieme dal 2007 ha partecipato a importanti festival jazz nazionali e internazionali.

Nel 2011 il trio ha pubblicato il cd “The Key of Swing” per l’etichetta Music Center. La band fa dell’interplay tra i musicisti e dell’improvvisazione pura i propri cardini essenziali. Il tutto arricchito da una tecnica moderna di grande livello, che si sposa perfettamente con la tradizione bepop.

Wally Claudio Allifranchini ha collaborato per più di dieci anni con “La jazz class orchestra”, big band dei Pomeriggi Musicali di Milano, suonando accanto ad artisti come Ennio Morricone , Gianni Basso, Giorgio Gaslini, Bruno Tommaso, Lee Konitzz e tanti altri.

Nel 1996 con il brano “Gazpacho” ha vinto il concorso di arrrangiamento e composizione “Barga jazz”. da molti anni docente alla Scola di musica di Novara.