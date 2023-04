Doppia sconfitta nella seconda di campionato per le ragazze della Saronno Softball

La Inox Team Saronno Softball ha subito le prime due sconfitte del proprio campionato per mano delle Metalco Thunders di Castelfranco Veneto che si sono imposte per 3-0 e 6-4 nelle partite disputate sabato. La squadra del manager Manson ha pagato il poco cinismo in fase offensiva, dove ha realizzato solo 4 punti nonostante le 20 valide colpite complessivamente nelle due partite (8 in gara 1 e 12 in gara 2). Diverso è stato il rendimento della compagine veneta, che ha sfruttato al meglio le 4 valide del primo incontro e l’unico passaggio a vuoto del Saronno in gara 2, con 5 punti segnati al quarto inning. La Inox Team tornerà in campo sabato 15 aprile per la doppia sfida casalinga contro il Bollate.

Gara Uno: Inox Team Saronno – Castelfranco Veneto 0 a 3

Non basta una solida prova in pedana di lancio della coppia Alice Nicolini-Chiara Rusconi alla Inox Team Saronno per superare le Metalco Thunders nella prima partita della serie. Longhi e compagne infatti costruiscono tanto in fase offensiva – 8 valide e 3 basi per ball – ma non riescono mai a trovare la giocata decisiva per sbloccare la casella zero nel punteggio. Il Castelfranco Veneto, invece, segna subito al secondo inning con un singolo di Zennaro e aumenta il vantaggio nella ripresa successiva con un doppio di Fabbian. La Inox Team prova fino all’ultimo a riaprire la contesa, ma la difesa avversaria è attenta e realizza diversi doppi giochi difensivi che chiudono la porta alle padrone di casa. Il singolo di Sbrissa all’ultima ripresa vale il 3-0 finale e il successo personale di Chiara Biasi, autrice di un complete game senza subire punti.

IL TABELLINO

Gara Due: Inox Team Saronno – Castelfranco Veneto 4 a 6

Incassato il primo KO della stagione, la Inox Team reagisce subito nell’apertura della seconda sfida, portandosi subito sul 2-1 dopo le prime 2 riprese di gioco, grazie ai singoli con RBI di Giulia Longhi e Alessandra Rotondo. Il momento cruciale arriva al quarto inning: Castelfranco Veneto colpisce duro la coppia Chiara Rusconi-Alice Nicolini e segna 5 volte, sfruttando 5 valide e un errore della difesa di casa. La sfida di fatto si conclude qui. Il Saronno cerca una disperata rimonta nelle riprese finali, ma i 2 punti realizzati servono solo per rendere meno amaro il passivo. Finisce 6-4 per le Metalco Thunders.

IL TABELLINO

dal sito ufficiale a cura di Daniele Mattioli