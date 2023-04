Due giorni di pioggia in arrivo sul Varesotto e temperature giù

Torna la pioggia sul Varesotto con un sensibile abbassamento delle temperature. Una buona notizia vista la siccità che ormai perdura sul nord-ovest da circa un anno e mezzo.

A partire dalle prime ore di giovedì 20 aprile e fino al pomeriggio di venerdì 21 aprile sono previste precipitazioni anche forti con i primi temporali primaverili che faranno capolino su tutta la provincia di Varese. Migliora sabato, ancora nubi domenica e qualche possibile rovescio.

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino di Varese

Mercoledì: in buona parte soleggiato con nuvolosità irregolare in aumento nelle ore centrali a partire dai rilievi. Asciutto eccetto qualche piovasco nel tardo pomeriggio e sera, in particolare su Garda e Orobie.

Giovedì: cielo generalmente molto nuvoloso salvo temporanee schiarite, più probabili sulla bassa padana. Più fresco. Locali rovesci e temporali possibili già dal mattino ma via via più probabili da metà giornata in particolare sulla fascia alpina e prealpina. In montagna limite neve attorno a 1300m.

Venerdì: ancora molto nuvoloso in mattinata con residue precipitazioni, in graduale attenuazione nelle ore centrali. In serata probabilmente asciutto e apertura di schiarite irregolari.

La tendenza per il weekend

Sabato 22 aprile: tempo prevalentemente soleggiato con cieli velati da nubi alte. Asciutto. Domenica 23 aprile: aumento della nuvolosità accompagnata a tratti da alcune precipitazioni, nevose oltre 1800m.