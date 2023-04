Due medaglie d’argento per la bustocca Rimoldi ai campionati Australiani di nuoto

Al Gold Coast Acquatic Centre di Gold Coast (Brisbane, Australia) l’atleta classe 2006 Rebecca “Bec” Rimoldi fa bella figura e si porta a casa 2 medaglie d’argento nella categoria 16 anni degli Australian Age Championchip 2023.

Negli 800 stile libero abbassa il proprio personale a 8.54.55 in vasca lunga, migliorandosi di oltre 7 secondi. Grandissima prova di forza nei 400 stile libero, gara nella quale si migliora di oltre 4 secondi portando il proprio limite a 4.16.26, siglando così la decima prestazione assoluta italiana stagionale in vasca lunga.

Bec, questo il suo soprannome affettuoso per i compagni di squadra australiani, è ormai diventata la beniamina della locale squadra di nuoto, la Yeronga Swimming School, che annovera tra i propri tesserati anche alcuni atleti olimpionici della selezione Australiana.

Il telecronista televisivo delle gare trasmesse su Channel 9 l’ha definita «la ragazza italiana che ci sta facendo vedere come nuotano in Italia».

Grande soddisfazione della allenatrice Kate che si è detta meravigliata dei grandi progressi che Rebecca è stata in grado di ottenere in cosi poco tempo di permanenza in Australia

Va ricordato infatti che l’atleta si è trasferita alla fine di gennaio nella nazione oceanica per un percorso di studi all’estero che prevedeva la permanenza fino a fine giugno, ma che con l’ottenimento di questi risultati e vista la qualificazione ottenuta dalla ragazza per il campionato di Sidney ad agosto molto probabilmente verrà posticipata. A maggior ragione perché tra poco in Australia inizierà l’attività in acque libere dove Rebecca, alla prima partecipazione e senza una preparazione specifica, ha ottenuto il 31esimo posto ai campionati assoluti italiani della 5 km lo scorso anno a Piombino.