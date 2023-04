Due nuove imbarcazioni per la sicurezza sul Ceresio presentate a Lavena Ponte Tresa

Ceresio più sicuro con l’entrata in servizio di due nuove imbarcazioni da destinare ad attività di soccorso e protezione civile nello specchio lacustre su cui si affacciano Italia e Svizzera.

Galleria fotografica Due nuove imbarcazioni sul Ceresio per Autorità di bacino e Protezione civile 4 di 9

Le 2 unità nautiche sono state consegnate domenica 23 aprile nel corso di una cerimonia al pontile della Dogana di Lavena Ponte Tresa.

La ABL3 (lunghezza 10 metri x 2.30 un motore mercury 4.0 velocità 30 nodi) è stata assegnata al gruppo nautico della Protezione Civile di Lavena Ponte Tresa

La ABL5 (lunghezza 10 metri x 2.20 che vanta due motori mercury da 4.3 L e assicura una velocità 35 nodi) è stata assegnata al Nucleo Mobile di Pronto Intervento con sede nautica a Porto Ceresio; quest’ultima imbarcazione è dotata di mezzi antincendio con manichetta di presa a lago e toboga (barella di salvataggio nautica).

La presentazione dei mezzi, alla presenza delle autorità, è seguita ad una mattinata di formazione per i volontari di protezione civile di Lavena Ponte Tresa (terzo giorni di lavori), «servita proprio come corso di formazione organizzato dal gruppo natante della nostra Protezione Civile in collaborazione con Autorità di Bacino, Provincia di Varese, Pompieri di Melide. Formati e presenti per la sicurezza del nostro lago diversi operatori», ha spiegato il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino, che ricopre anche la carica di presidente dell’Autorità di bacino Ceresio, Piano e Ghirla.