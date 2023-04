Due progetti sull’educazione alimentare e ambientale per gli alunni delle scuole di Castellanza

Il Comune di Castellanza pone l’attenzione sui giovani e i giovanissimi con due progetti a loro dedicati. Uno riguarda l’educazione alimentare, rivolto alle classi della scuola secondaria di primo grado “L. Da Vinci”e previsto dal Piano Diritto allo Studio 2023/24 e iniziato oggi, venerdì; l’altro, invece, riguarda la natura con le visite guidate dal Parco Alto Milanese, già partito lo scorso 17 aprile, in collaborazione con Legambiente e rivolto alle classi quinte delle scuole castellanzesi.

L’educazione alimentare nelle scuole

Il progetto per l’educazione alimentare è un percorso di avvicinamento al mondo della ristorazione collettiva, alle sue regole ed alla sua organizzazione per rendere consapevoli i ragazzi dell’importanza di una sana alimentazione e dei principi che governano la realtà delle mense scolastiche.

Oggi, prima tappa, ha visto protagonisti i ragazzi della classe 2^ A che si è recata in visita al centro cottura gestito dalla ditta aggiudicataria della gara d’appalto: gli studenti, accompagnati dai loro docenti, hanno avuto la possibilità di visitare gli ambienti del centro cottura, di vedere da vicino il ciclo produttivo e di rendersi conto dei “grandi numeri” che governano una cucina che gestisce i pasti della ristorazione scolastica e non solo.

Prossimo appuntamento: venerdì 21 aprile direttamente presso il refettorio delle scuole medie dove il Direttore illustrerà ai ragazzi le buone regole che sono alla base di un menù rivolto alle scuole nel rispetto delle normative e dei valori nutrizionali previsti.

“Insieme alla comunità educate abbiamo ritenuto opportuno proporre agli studenti incontri “immersivi” sui processi, sulle regole e sulle professionalità che caratterizzano il servizio della ristorazione scolastica – ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione Davide Tarlazzi -. Questo permette agli alunni di capire chi e cosa c’è dietro i piatti che consumano a scuola: criteri, vincoli, attenzioni, formulari, verifiche e così via. Si desidera in questo modo concorrere alla costruzione di una maggiore consapevolezza che corrisponde all’acquisita capacità di considerare il tema cibo in modo più maturo e responsabile”.



Visite guidate al Parco Alto Milanese

Si è svolto Lunedì 17 aprile u.s. il primo appuntamento del progetto “visite guidate al P.A.M. – Parco Alto Milanese” in collaborazione con Legambiente e rivolto alle classi quinte di entrambi i plessi dell’Istituto Comprensivo di Castellanza. Protagonisti di questa giornata i bambini delle classi quinte del plesso De Amicis.

Si tratta di un progetto previsto dal Piano Diritto allo Studio 2022-23 che intende avvicinare i bambini alla scoperta della biodiversità presente nel Parco: attraverso una serie di attività, anche ludiche, i piccoli esploratori hanno avuto modo di conoscere da vicino la flora e la fauna presente al PAM. Gli studenti, accompagnati dai loro docenti e sotto la guida di un esperto, si sono divisi in gruppi per riconoscere le foglie delle principali specie arbustive ed arboree e si sono divertiti giocando alla caccia al tesoro incentrata sugli insetti e ad osservare le principali specie di uccelli che popolano il PAM.

“In virtù della collaborazione con il Circolo Legambiente BustoVerde APS – spiega l’Assessore all’Istruzione Davide Tarlazzi -, l’Assessorato all’Istruzione ha inserito nelle attività legate al Piano di diritto allo studio anche una giornata di formazione esperienziale presso il Parco Alto Milanese per i nostri alunni delle classi quinte. Ritengo che tali esperienze da un lato possano incidere sulla costruzione di un rapporto consapevole e rispettoso verso la natura e il paesaggio e dall’altro servano per ulteriormente valorizzare il lavoro di tutela e promozione che il Consorzio porta avanti”. Prossimo appuntamento: 8 maggio per le classi quinte del plesso Manzoni