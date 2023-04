Due ragazzini rubano le pistole cariche ai poliziotti della Cantonale nel corso di un’esercitazione a Lugano

La banda di ragazzini che ruba le pistole cariche alla polizia durante un’esercitazione: è successo in Canton Ticino.

Mercoledì pomeriggio a Paradiso, quartiere di Lugano, in una struttura alberghiera in disuso era in corso un’esercitazione ordinaria della Polizia cantonale. In quest’ambito, una decina di minorenni si sono introdotti abusivamente nell’edificio da una porta finestra.

Successivamente alcuni di loro si sono impossessati di due pistole d’ordinanza cariche, depositate in una zona di sicurezza delimitata. Dopodiché due ragazzi, per ragioni che l’inchiesta dovrà stabilire, hanno esploso entrambi un colpo contro un muro per poi disfarsi delle armi. Le due pistole sono state gettate nel lago.

I ragazzi, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, sono stati immediatamente fermati dagli agenti sul posto e successivamente interrogati. Non si lamentano feriti e le armi sono state recuperate. L’inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei minorenni. Parimenti sono state disposte verifiche amministrative in seno alla Polizia cantonale circa il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei responsabili dell’esercitazione.