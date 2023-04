È ad Albizzate la prossima tappa del Rugby Varese Music Challenge

Appuntamento giovedì 20 aprile. È il contest musicale che permetterà proprio al pubblico di votare per decidere chi sarà il gruppo che arriverà a calcare il palco della Festa del Rugby 2023

Taizal, Sklem, Hybris&Toto, Scate e Effetti: sono questi i nomi delle cinque band che si esibiranno giovedì 20 aprile alle 21:30 al Circolo The Family di Albizzate.

Si tratta della terza serata eliminatoria del Rugby Varese Music Challenge, organizzato in collaborazione con Madboys Eventi & Concerti e Associazione Coopuf Iniziative Culturali, il contest musicale che coinvolge artisti della nostra provincia e non, che permetterà proprio al pubblico di votare per decidere chi sarà il gruppo che arriverà a calcare il palco della Festa del Rugby 2023, l’evento sportivo e musicale più importante dell’estate varesina.

L’appuntamento finale del contest sarà domenica 30 aprile presso il campo Aldo Levi di Giubiano, durante il terzo tempo dell’ultima partita in casa del Varese. I quattro finalisti verranno annunciati alla fine delle quattro serate eliminatorie