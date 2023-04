È morto Luigi Fumagalli “Cinema”, uno dei partigiani che liberò Verbania

È morto all’età di 98 anni Luigi Fumagalli, noto come Partigiano Cinema (nella foto di copertina a sinistra).

Nato il 25 maggio a Voltorre di Gavirate, in provincia di Varese, aveva iniziato lì a fare il partigiano, per poi passare sulla sponda piemontese.

Esattamente 78 anni fa era alla mitraglia a Suna, durante la battaglia per la liberazione di Verbania

“Una grande perdita per noi, per me – scrive su Facebook Flavio Maglio, presidente Anpi Verbania -. Mi chiamava ‘il chitarrista’, quanti canti e quanti ricordi nelle innumerevoli occasioni legate al mondo ANPI e ai ricordi personali di mia suocera Ermanna relativi al periodo della lotta di Liberazione. Lascia un vuoto enorme. Voglio ricordarlo così, mentre cantava. Ciao Cinema, ci mancherai”.