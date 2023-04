Ecco i cinque nuovi vice commissari assegnati alla Questura di Varese

Sono stati ricevuti sabato 29 aprile dal Questore di Varese i cinque nuovi funzionari da poco assegnati agli Uffici della Questura di Varese con la nuova qualifica di Vice Commissario.

Si tratta di volti già noti all’interno dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza e, in particolare in provincia di Varese, in quanto provenienti dal ruolo Ispettori, ma che da pochi giorni, a seguito del superamento del concorso interno, hanno raggiunto la nuova qualifica approdando al ruolo dei funzionari.

Il Vice Commissario Mirco Barban, varesino di nascita e una lunga carriera trascorsa in forza agli uffici investigativi tra Squadra Mobile e U.P.G.S.P. andrà a dirigere proprio quest’ultimo ufficio succedendo al Commissario Capo dott. Francesco Pino già Capo di Gabinetto della Questura dal 2021.

Il Vice Commissario Carlo Trevisanello, una lunga esperienza nel settore Amministrativo della Questura, è stato assegnato proprio alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, in affiancamento al Dirigente.

Il Vice Commissario Giovanni Maschi, originario di Piacenza, ma una carriera trascorsa in questa provincia con una lunga esperienza in uffici investigativi della Questura prima per poi approdare alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, è stato assegnato alla D.I.G.O.S. dove già operava da qualche anno, quale funzionario addetto alla sezione investigativa e vice dirigente.

Il Vice Commissario Marco Merzetti, originario di Novara, ma a Gallarate ormai da molti anni, con alle spalle una lunga carriera agli uffici investigativi è stato confermato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate, funzionario addetto al Settore Anticrimine e vice dirigente.

Da ultimo, il vice Commissario Francesco Cianci, dalla Divisione Anticrimine è stato assegnato all’Ufficio di Gabinetto.

Ai nuovi vice Commissari, che andranno a rinforzare il comparto dei funzionari di pubblica sicurezza della provincia, il Questore ha rivolto i migliori auguri per il traguardo raggiunto, frutto anche di un grande impegno profuso in questi anni di carriera nella Polizia di Stato.