Ecco le date di Woodoo Fest 2023: concerti, dj set e campeggio a Cassano Magnago

Arriva una delle prime riconferme dell’estate: dal 20 al 23 luglio torna Woodoo Fest, il festival della provincia di Varese che si tiene a Cassano Magnago annuncia la sua ottava edizione. Performance live e dj set, campeggio, workshop, attività all’aperto per scoprire il festival nel bosco e non solo. L’evento è prodotto dall’associazione culturale Le Officine con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago. I biglietti sono da disponibili solo sulla piattaforma di ticketing e discovery DICE.

Secondo quanto viene anticipato dagli organizzatori quest’edizione trasporterà il pubblico in un luogo futuristico, in cui musica e natura, luci da club e palchi nel bosco, convivono perfettamente. Il Woodoo Fest si riconferma dunque uno dei festival più attenti per proposta artistica, un’experience immersiva che i propri utenti possono vivere per tutti i quattro giorni di festa, in una sorta di nuovo mondo.

La stessa comunicazione del festival si evolve attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale: la locandina di lancio del festival è interamente realizzata con l’ausilio delle AI, un nuovo modo di interpretare la realtà con strumenti innovativi in grado di spalancare le porte di un universo parallelo senza limiti alla nostra creatività.

Inoltre gli organizzatori desiderano introdurci alla nuova edizione con questo messaggio: “Il mondo cambia a un ritmo sempre più veloce. E sempre più spesso ci chiediamo cosa intorno a noi è reale e cosa non lo è. Non conosciamo le risposte, ma abbiamo scelto di ballarci sopra. Davanti a noi si apre un passaggio, un portale sui suoni del futuro. Ci vediamo dall’altra parte.”

L’ottava edizione di WOODOO Fest si terrà dal 20 al 23 luglio presso l’area feste di Cassano Magnago (VA) in via Primo Maggio.