Educare alla legalità: confronto tra studenti dell’Enaip e cinque detenuti dei Miogni di Varese

La scorsa settimana si è conclusa la XIV° edizione del progetto di Educazione alla Legalità promosso dalla Direzione della Casa Circondariale di Varese. L’iniziativa è stata articolata in cinque incontri che hanno visto protagonisti 15 allievi di Enaip Varese e 5 persone detenute.

Tra questi due gruppi si è sviluppato un dialogo su tematiche che riguardano il rispetto delle regole e il benessere che deriva da uno stile di vita “non deviante”. Il percorso è stato condotto dal Capo Area Educativa Domenico Grieco in collaborazione con il tutor di Enaip Alessandro Manni e con l’Agente di Rete Simone Guazzi. La polizia Penitenziaria ha preso parte attivamente agli incontri portando il proprio contributo attraverso la partecipazione dell’Ispettore Alfio Guida. Durante l’ultimo appuntamento si è affrontato il tema delle mafie e del loro impatto criminale sulla vita di tutti i cittadini, la discussione è stata animata dalle referenti territoriali di Libera, Antonella Bonopane e Angela Lischetti.

La direttrice di Enaip Emanuela Frigerio ha espresso soddisfazione per l’iniziativa che non vuole avere un carattere esclusivamente deterrente ma intende promuovere il valore della libertà in ogni sua forma e responsabilità. Carla Santandrea, direttrice della Casa Circondariale di Varese ha commentato “il confronto con i giovani impegnati in un percorso formativo, ragazzi che stanno disegnando il loro futuro professionale rappresenta sicuramente un’occasione di riflessione e riscatto per la popolazione detenuta. Momenti come questo rappresentano l’effettiva apertura del carcere al Territorio in una prospettiva di sempre più ampia partecipazione alla vita della collettività”.

A breve sarà presentata la XV° edizione del progetto che mirerà ad incrementare il numero degli adolescenti coinvolti.