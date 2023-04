Elicottero in azione per il malore di un uomo al raccordo autostradale di Sesto Calende

Il malore in strada per un automobilista cinquantenne attorno alle 10 ha causato l’intervento di un elicottero di soccorso a Sesto Calende domenica mattina.

Il fatto è avvenuto lungo la strada statale del Sempione nella zona in cui si accede all’autostrada A26. Oltre al velivolo di soccorso sul posto è arrivata anche un’automedica da Sesto Calende.

All’arrivo dei soccorritori la persona è stata trovata in stato di incoscienza. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per curiosi e per consentire l’afflusso dei mezzi di soccorso sul posto.