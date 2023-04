Elio a Varese alla festa per i 25 anni dell’Università dell’Insubria

L’Università dell’Insubria entra nel vivo dei festeggiamenti per il 25esimo anniversario dalla sua nascita, avvenuta il 14 luglio 1998, presentando un logo celebrativo e un calendario di eventi istituzionali, a Varese e Como. Eventi che si inseriscono in un anno accademico davvero speciale, che si è aperto lo scorso 15 novembre alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che ha appena messo a segno l’open day più partecipato della storia dell’ateneo, con 1600 studenti e centinaia di accompagnatori.

Ha un cuore significativo il logo del 25esimo: tra i numeri si percepisce la forma di una casa, che è anche il contorno della sede del Rettorato nel centro di Varese, come è spiegato in un video appena lanciato sui social. «Una casa, un luogo inclusivo dove stare bene e crescere ciascuno con la propria personalità e il proprio talento», commenta il rettore Angelo Tagliabue, ribadendo il messaggio già affidato al recente cortometraggio «Believe»: un invito agli studenti e alle studentesse ad avere fiducia in se stessi e a vivere serenamente il percorso della formazione.

Ricco e vivace il programma di eventi, convegni, mostre d’arte, incontri tutti dedicati, quest’anno, al 25esimo anniversario dell’Università e aperti alla comunità accademica, al territorio, alle istituzioni e al pubblico. Il calendario, cui seguiranno approfondimenti sulle singole date, è in costante aggiornamento sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.uninsubria.it/eventi-25-anni.

Venerdì 19 maggio al Teatro di Varese va in scena «Pierino, Elio e il lupo», con il popolare fondatore di Elio e le Storie Tese accompagnato dai Filarmonici di Busseto. Protagonista indiscusso e originale dello spettacolo italiano, sempre attento ai temi dell’inclusione e della diversità, Elio racconta la fiaba musicale di Sergej Prokofiev interpretandone in maniera personale tutti i personaggi, con un punto di vista inedito e adatto per tutte le età sull’allegoria che la storia contiene. La serata si apre alle 20.30 con un breve momento istituzionale su passato, presente e futuro dell’Università dell’Insubria, in dialogo con diversi protagonisti.

«Pierino, Elio e il lupo» è ad ingresso libero e aperto a tutti gli interessati, che devono prenotare il biglietto gratuito sulla piattaforma Eventbrite (qui il link).

GLI ALTRI EVENTI

Venerdì 23 giugno alle ore 18 a Como, nella sede universitaria del Chiostro di Sant’Abbondio, «Insieme da 25 anni»: una serata a più voci, che prevede interventi istituzionali, momenti musicali e teatrali e un brindisi finale per tutta la comunità accademica e i suoi ospiti. Non mancherà un omaggio a Plinio il Vecchio, l’autore della «Naturalis Historia» nato a Como nel 23 d.C., in collaborazione con il Comitato nazionale per il Bimillenario.

Spazio allo sport. Inaugurazione della pista da skiroll venerdì 12 maggio alle ore 11 al Campus di Bizzozero, in via Monte Generoso 59 a Varese: due anelli, uno lungo 550 metri e uno cento, dove allenarsi come sulle piste innevate dello sci nordico. Sabato 8 luglio il Cus Insubria Summer party dedicato al 25esimo, con eventi sportivi e una serata di musica e ballo per gli studenti e le studentesse.

Il 15 maggio una giornata interamente dedicata all’arte: alle 10 in Rettorato a Varese inaugurazione della mostra «Antonio Pizzolante. Haiku o la forma del vuoto»; dalle 14 a Como, alla presenza del Magnifico Rettore Angelo Tagliabue, il professor Andrea Spiriti condurrà una visita guidata al complesso monumentale di Sant’Abbondio.

Il 14 luglio, nella ricorrenza del compleanno dell’Insubria, è in programma una Giornata a porte aperte nelle sedi di Varese e Como, che accoglieranno le future matricole con stand informativi dedicati ai corsi di laurea e ai servizi per gli studenti.

Il 14 luglio alle 21 ci sarà anche il concerto a lume di candela dell’Insubriae Chorus al Collegio Cattaneo di Varese, con i maestri e i coristi che hanno cantato in questi 25 anni.

E sempre il 14 luglio, nell’Aula Magna di via Ravasi 2 a Varese cerimonia di conferimento del Riemann Prize attribuito dalla Rism, la scuola di matematica di Ateneo, e assegnato quest’anno al direttore della Normale di Pisa Luigi Ambrosio, come annunciato all’inaugurazione dell’anno accademico alla presenza del presidente Mattarella.

Tra gli altri eventi da segnare in agenda, c’è la Notte dei ricercatori che è in programma il 29 settembre nelle due sedi di Varese e Como, dove si terrà in concomitanza anche il Graduation Day. E, a concludere l’anno del 25esimo, i due Concerti per la Pace organizzati a dicembre al Teatro di Varese e al Teatro Sociale di Como: l’Insubriae Chorus metterà in scena l’opera «The Armed Man: A Mass for Peace» di Karl Jenkins, con cori italiani e stranieri e con l’Orchestra Canova di Varese.