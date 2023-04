Elmec informatica porta il fatturato a 155 milioni: i dipendenti salgono a 730 e l’azienda cerca nuovi talenti

Il 2022 ha rappresentato per l’azienda di Brunello (VA) Elmec Informatica un anno di crescita sotto molti punti di vista: i dipendenti sono aumentati del 7% rispetto al 2021, arrivando a 730, fino a 840 a livello di gruppo, e di pari passo, anche il fatturato complessivo ha visto un incremento del 20% rispetto al 2021, per un totale di 155 milioni di euro.

Un traguardo importante che conferma l’andamento positivo di un settore, quello informatico, che dopo la pandemia si è dimostrato essenziale per la trasformazione digitale delle imprese italiane.

Secondo quanto spiega l’azienda tutto questo è stato possibile grazie all’impegno che ogni giorno Elmec Informatica pone nelle iniziative che organizza, sia al suo interno, che con i numerosi stakeholder con cui collabora. Tra le iniziative di maggiore successo c’è stato il progetto Study Tour che solo nel 2022 ha portato 1.286 persone a decidere di visitare il Campus Tecnologico di Brunello. Un’iniziativa volta ad aprire le porte del Campus dell’azienda a professionisti, imprenditori e studenti vogliosi di intraprendere un viaggio alla scoperta della digital transformation e del mondo dell’innovazione tecnologica.

Lavorare in un’azienda giovane e innovativa e al contempo godere di politiche di welfare e wellbeing aziendale, inoltre, è possibile. Lo dimostra Elmec con le tante iniziative che organizza per i suoi collaboratori e che con il nuovo progetto “Elmec Everywhere” nel corso del 2023 sta allargando i propri orizzonti. La sfida è quella di portare a bordo i talenti dell’informatica presenti sul territorio nazionale, ognuno con le proprie competenze e i propri sogni. A tal proposito è già possibile presentare la propria candidatura spontanea sul sito web dell’azienda.

Rinaldo Ballerio, Presidente di Elmec Informatica Spa

«Con il progetto Elmec Everywhere assumeremo nuove figure provenienti da tutta Italia che andranno ad operare nei vari reparti delle aziende del gruppo”, afferma Rinaldo Ballerio, Presidente di Elmec Informatica Spa. “Con questa iniziativa abbiamo l’ambizione di diventare una realtà di respiro sempre più ampio sul territorio, garantendo il più possibile, indipendentemente dalla modalità di lavoro, in presenza o a distanza, gli stessi benefici e le stesse opportunità di crescita a tutti i nostri dipendenti».

Il kit di benvenuto in Elmec

I collaboratori “Elmec Everywhere” iniziano il percorso di onboarding dedicato ricevendo, nei giorni antecedenti all’ingresso in azienda, un kit di benvenuto direttamente a casa loro.

Dopodichè entrano a far parte di un ambiente di lavoro inclusivo nel quale possano sentirsi parte integrante dell’azienda e beneficiare di molti dei vantaggi dei colleghi che vivono la sede, e di altri creati apposta per loro, attraverso iniziative personalizzate. Inoltre Elmec mette a disposizione un supporto dedicato del team People Care per gestire il soggiorno in sede e favorire la partecipazione alle numerose iniziative dedicate alla prevenzione, nutrizione e sport, come i programmi di screening per la prevenzione rosa e azzurra delle malattie oncologiche con servizi ambulatoriali direttamente nella sede aziendale.

La modalità full remote offre la possibilità ai professionisti del mondo IT, residenti anche in altre regioni d’Italia, di mettersi in gioco e lavorare a stretto contatto con centinaia di colleghi.

Ambiente e impatto energetico

Un altro importante valore che da sempre contraddistingue la mission di Elmec Informatica è l’attenzione all’ambiente. In questo senso, nel 2022, l’azienda varesina ha potuto raggiungere notevoli successi anche sotto questo aspetto.

Il progetto Plastic Aware ha permesso, tramite le apposite casette dell’acqua e i dispenser di detersivi collocati in azienda, di erogare rispettivamente 1.679 litri d’acqua, risparmiando il consumo di oltre 3.300 bottigliette di plastica da 0,5 litri e oltre 950 litri di detersivi ecologici che, a sua volta, equivale a un ulteriore risparmio di 1.900 flaconi di plastica da 0,5. Inoltre, sempre in questa direzione, con il progetto no profit Selvatica sono stati piantumati oltre 200 alberi presso il Campo dei Fiori di Varese e tramite il progetto interno di carpooling sono state risparmiate 100.180 kg di CO2.

Per quanto riguarda l’attenzione alla sostenibilità ambientale invece, nel corso del 2022 sono stati avviati diversi progetti, ma quello che preme evidenziare è quanto questo elemento sia imprescindibile anche nei servizi e nei prodotti Elmec. Ne è un esempio il green data center alimentato al 100% da energia rinnovabile. Seguendo questa direzione, nell’ambito dell’economia circolare quest’anno si affermerà sempre di più la proposta Buytec, azienda specializzata in ricondizionato e rivendita sul mercato consumer dei device provenienti dal mondo business. Tutto secondo un approccio positivo alla dismissione consapevole e perseguendo i tre concetti fondamentali della sostenibilità: Riduci, Ricicla e Riusa.

Sport e dipendenti

Per quanto riguarda la sfera sportiva, oltre 370 dipendenti si sono iscritti alla nuova palestra aziendale dotata di attrezzatura di ultima generazione e personal trainer per piani di allenamento individuali, e la community interna “Elmec4Sport” ha visto il coinvolgimento di più di 100 nuovi sportivi rispetto all’anno precedente. Inoltre, grazie al Progetto Salute volto a tutela del benessere di tutti i dipendenti, sono stati erogati 50 check up del sangue, 32 visite di prevenzione tumori femminili, 300 certificati medici e 144 visite di prevenzione tumori maschili.

Il sociale in azienda

Infine, anche l’ambito sociale ha registrato numeri molto positivi: è stata inaugurata la prima compagnia teatrale interna che ha dato vita a uno spettacolo per i colleghi, oltre 100 dipendenti si sono recati in Francia per correre la Nizza-Cannes Marathon 2022 e sono stati erogati 8 bonus mamma, (2500€ al momento del congedo per maternità), 80 bonus libri (bonus di 300€ per ogni figlio in età scolare di ogni dipendente) e 426 bonus energia (300€ a persona).