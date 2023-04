Emanuele Fiano e il segretario UIL Vezza raccontano il 25 aprile agli studenti di Castiglione

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’ANPI Sezione di Castiglione Olona, dalla Direzione Scolastica e patrocinate dall’amministrazione comunale per celebrare il 25 aprile, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Cardinal Branda Castiglioni hanno incontrato e dialogato con il Segretario generale UIL Milano Lombardia Enrico Vizza.

Vizza, che nel borgo è cresciuto, ha studiato e ci vive, accompagnerà l’Onorevole Emanuele Fiano, uomo politico da anni impegnato nel celebrare i valori della libertà e dell’antifascismo con uno sguardo ai racconti del padre Nedo Fiano deportato ad Auschwitz e unico superstite di tutta la famiglia.

Emanuele “Lele” Fiano ha spiegato agli studenti l’importante significato dell’anniversario della Liberazione d’Italia con la fine dell’occupazione nazista e la caduta definitiva del regime fascista.

Vizza specifica come il 25 aprile non deve essere solo una festa da segnare in rosso sul calendario, ma deve rappresentare il simbolo della vera libertà, una libertà da vivere e celebrare ogni giorno: «E’ un giorno di festa perché uomini, donne, giovani, partigiani e persone comuni hanno lottato per la libertà. Per la nostra libertà. Una libertà che abbiamo ereditato e di cui molto spesso non ci rendiamo conto, e che va difesa ogni giorno. Il nazismo e il regime fascista avevano eliminato la maggior parte delle libertà, anche quelle sindacali per la tutela dei diritti delle persone lavoratrici. Oggi questa celebrazione non deve a rappresentare un momento riflessione, ma anche di orgoglio e rivendicazione nel ricordo di chi ha lottato per essere liberi in un paese democratico. Ai ragazzi di Castiglione, come a tutti i ragazzi di Italia, dico che hanno in mano il loro futuro. E l’augurio, pertanto, è di non sprecarlo, ma di costruire ogni giorno presidi di democrazia e di diritti nel ricordo che tutte quelle persone che hanno perso la vita per questa libertà».

E anche Emanuele Fiano ha ricordato il valore della libertà come essenziale per la vita democratica: « C’è un valore essenziale per cui noi celebriamo e difendiamo il 25 aprile di ogni anno, un valore che si chiama libertà. Gà la mia generazione ancora di più i ragazzi che incontriamo oggi, non conoscevamo e non conoscono cosa voglia dire vivere senza libertà. Per capire cosa significhi vivere senza libertà bisogna raccontare ai ragazzi cosa fu la lotta partigiana, il sacrificio e il valore del coraggio di chi metteva la propria vita a rischio, sapendo che avrebbe potuto perdere la vita, di chi resisteva alle torture dei nazisti e dei fascisti. Spiegare ai ragazzi cosa significa interrompere la propria vita da civile o da militare per scegliere di difendere la libertà nel proprio Paese. Se noi riusciamo a tradurre la lezione della Resistenza partigiana in una cosa contemporanea per i ragazzi, spiegando che il male più terribile che attraversò l’Europa in quegli anni fu l’indifferenza, allora vorrà dire che abbiamo celebrato nel giusto modo il 25 aprile i suoi eroi e i suoi martiri>>.