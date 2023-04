Eolo-Kometa, prove di Giro d’Italia nelle Asturie

Per la prima volta in questa stagione, i due capitani della Eolo-Kometa – Lorenzo Fortunato e Vincenzo Albanese – saranno in gara insieme: tra venerdì 28 e domenica 30 aprile si corre la Vuelta Asturias, corsa a tappe breve ma significativa perché sarà l’ultimo test prima del Giro d’Italia per la formazione di matrice varesotta.

La conformazione del percorso prevede parecchie salite, terreno ideale per Fortunato (foto Sprint Agency/EOK) che nel recente Tour of the Alps ha mostrato una condizione molto buona, confermata anche dal quinto posto della classifica finale e dalla quinta piazza nella frazione di Ritten. Le Asturie poi sono già state trampolino di lancio per lo scalatore emiliano che nel 2021 si mise in luce su queste strade, convincendo la Eolo a una convocazione al Giro nel quale centrò la memorabile vittoria sullo Zoncolan.

Sulle strade del nord della Spagna la Eolo-Kometa avrà anche l’occasione di correre da “grande”: al via c’è una sola formazione World Tour, ovvero la Movistar, e così anche le principali Professional potranno provare a “governare” il gruppo. Un esercizio interessante per la quale il team italiano può disporre di diversi corridori di spicco: oltre a Fortunato e Albanese, il ds Jesus Hernandez potrà contare sull’esperienza di Francesco Gavazzi, sulla regolarità di Diego Pablo Sevilla e sulla gioventù del binaghese Alessandro Fancellu e degli spagnoli Fernando Tercero e Alex Martìn. Tre giovanissimi capaci di muoversi bene in salita.

Alla vigilia del via, Fortunato non si nasconde: «Vogliamo vincere la Vuelta Asturias – spiega il 26enne bolognese – Cercheremo di continuare il buon lavoro fatto al Tour of the Alps, sempre con il mirino puntato sul Giro d’Italia. Nelle Asturie ci sono tre tappe impegnative che ci aiuteranno a essere nella migliore forma per il grande evento dell’anno». “Fortu” sarà chiamato ad agire in prima persona nella tappa centrale che prevede la scalata all’Alto de Acebo anche se tra la vetta e il traguardo ci sono diversi chilometri di discesa. Le ruote veloci di Albanese invece sono attese sia venerdì a Pola de Lena, sia domenica a Oviedo.

In gara, oltre alla Eolo-Kometa, ci sarà anche il samaratese Antonio Puppio con i colori del team elvetico Q36.5. Puppio ha ricevuto grande fiducia in questa primavera da parte della squadra, tanto da disputare una campagna del nord molto ricca con anche la partecipazione a Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix dopo aver già affrontato la Milano-Sanremo.