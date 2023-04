Eventi per bambini nel lungo weekend dal 28 aprile al 1 maggio tra Varese e provincia

Inizia con il sole ed è bagnato dalle piogge previste per domenica questo lungo fine settimana a cavallo tra aprile maggio con diverse iniziative per il divertimento di bambini e famiglie.

In caso di pioggia è bene verificare con gli organizzatori la conferma delle attività all’aperto.

EVENTI

CASTIGLIONE OLONA – Tre giorni di eventi e solidarietà con Pane in Castello. Da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio al Castello di Monteruzzo con i volontari di «Pane in piazza» e l’Associazione Amici di Castiglione e tanti laboratori per piccoli panettieri e pasticceri – Scopri il programma

TRADATE – Porte aperte alle famiglie domenica al Parco Pineta a partire dalle ore 14.30 con avventure sui sentieri, giochi e viaggi stellari nell’area protetta, tra Centro didattico ed Ecoplanetario – Scopri di più

GORNATE OLONA – L’ultimo appuntamento con Il cantiere dei piccoli al Monastero di Torba è per sabato 29 aprile alle ore 14.30: i bambini potranno incontrare una storica dell’arte e imparare strumenti e trucchi del mestiere – L’iniziativa

ROVELLASCA – Domenica 30 aprile la Festa di primavera organizzata dal Comitato Genitori di Rovellasca con Associazione Commercianti al Parco Burghè con giochi, bancarelle, laboratori e uno spettacolo di burattini – Tutto il programma

VERBANIA (VCO) – Al Museo del Paesaggio di Verbania la mostra per i più piccoli Gira Giramondo. Da sabato 22 aprile a sabato 6 maggio la mostra interattiva di Nati per Leggere VCO per famiglie con bambini da 1 a 6 anni con tante letture e laboratori – Qui tutti i dettagli

STORIE E SPETTACOLI

BISUSCHIO – Il Piccolo Principe diventa una favola musicale con il Corpo musicale Valceresio di Bisuschio la voce narrante di Andrea Gosetti in scena domenica alle 16,30 al Cine teatro San Giorgio. Ingresso gratuito e merenda per tutti – Lo spettacolo

VARESE – Domenica pomeriggio il penultimo appuntamento della stagione di CinemaKids di Filmstudio 90 propone al Cinema Nuovo la proiezione de Il piccolo Nicolas – Cosa stiamo aspettando per essere felici? Un viaggio all’interno del mondo dei fumetti – Leggi di più

VARESE – Sabato pomeriggio la regista e scrittrice varesina Valentina Maselli sarà ospite della libreria Potere ai bambini per presentare ai bambini e il suo nuovo libro “Il re saggio” (Sabir Editore) con le illustrazioni di Marianna Balducci e lanciato a marzo alla Bologna Children’s book fair. Evento gratuito su prenotazione – Come partecipare

VARESE – Sabato mattina alla Libreria degli Asinelli c’è la lettura animata per bambini “Una casetta piccola piccola”, una storia di meraviglia, trasformazione e un pizzico di golosità, con attività ludica e merenda a seguire

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Il fascino orientale del Parco di Villa Toeplitz svelato ai bambini con Caccia al Buddha d’oro, un gioco divertente sabato 29 aprile alle ore 15.30, tra indagini ed enigmi da risolvere – Come partecipare

GALLIATE LOMBARDO – La prima edizione della rassegna per bambini Sulle ali della Fantasia promossa da Comune e Biblioteca si chiude sabato 29 aprile alle ore 16 con una lettura animata dal Kamishibai seguita da un laboratorio a tema. Partecipazione gratuita – I dettagli

VARESE – Alla Schiranna c’è il Luna Park, con due grandi novità e tutte le giostre più amate dai bambini – Tutte le informazioni

UBOLDO – Il Parco dei Mughetti propone per lunedì 1 maggio picnic e laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni presso l’Aula didattica nei boschi di Uboldo – Scopri come partecipare

GITE ED ESCURSIONI

LAVENO MOMBELLO – Sulle rive del Lago Maggiore c’è l’unico labirinto di camelie in Italia. Lo ha realizzato Enrico Gasparini e oggi richiama migliaia di persone all’anno. L’unica regola per accedere? “Può entrare solo chi ama le piante e gli animali” – Scopri di più

INARZO – Domenica mattina le guide Lipu propongono l’escursione A spasso con l’ornitologo: una visita guidata nella zona di riserva integrale per scoprire l’affascinante mondo dei predatori alati. Tra cui quest’anno compaiono ben due aquile – Come partecipare

LOMAZZO – A Lomazzo riapre ogni domenica il Centro per la biodiversità del Parco del Lura. Dal 16 aprile al 25 giugno: ogni domenica il Centro biodiversità a Lomazzo è aperto dalle 15 alle 19 – Tutti gli appuntamenti

MAMMA E PAPA’

VARESE – Il film La sindrome dei monelli introduce il dibattito sull’Adhd nell’evento promosso da coop Centro Insieme venerdì sera alle ore 20.30 in sala Montanari con lo psicologo Paolo Soru – L’iniziativa

VARESE – L’associazione il Cortile ripropone il venerdì sera un percorso per genitori separati, per affrontare con consapevolezza e maggiori strumenti un passaggio sempre difficile e faticoso – L’iniziativa

