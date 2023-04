Eventi per bambini nel ponte della Liberazione, dal 21 al 25 aprile tra Varese e provincia

Foto di Michał da Pixabay

Tempo incerto e tantissime iniziative per questo lungo fine settimana delle famiglie guidato dal ponte del 25 aprile. Scuole chiuse lunedì 24 e tanti eventi a tema, sulla Liberazione e per la Giornata mondiale della Terra per i bambini, assieme a spettacoli, laboratori, giochi e feste di primavera per divertirsi, genitori e figli insieme.

In caso di pioggia è bene verificare con gli organizzatori la conferma delle attività all’aperto.

EVENTI

GEMONIO – Resistenza in Festa propone due giorni di eventi e incontri sabato 22 e domenica 23 aprile al Parco delle feste. Per i bambini laboratori di circo e creativi dedicati alla Giornata della Terra e di scrittura rap per i più grandicelli, oltre a spettacoli di circo, giocoleria e mangiafuoco – Tutto il programma

VARESE – Sabato 22 aprile la tensostruttura dei Giardini Estensi ospita la consegna del premio scolastico “XXV Aprile 1945” agli alunni delle classi 3a, 4a e Sa delle scuole primarie cittadine con l’intrattenimento musicale: Quartetto di Sassofoni del Civico Liceo Musicale di Varese Malipiero – Tutte le iniziative in programma

ARCISATE – Due giorni a tutto Lego e solidarietà con Un mattoncino per la ricerca, evento per i 15 anni dell’associazione Michi Raggio di Sole. Sabato 22 e domenica 23 aprile alla palestra “Rocco Lamanna di via Giacomini si potrà giocare con i mattoncini Lego e partecipare a laboratori divertenti per ogni età. Ingresso gratuito – Scopri di più

LAVENO – LEGGIUNO – SANGIANO – CITTIGLIO – MONVALLE – Torna sabato 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra, “Puliamo il territorio”, progetto che entra a far parte del WWF e coinvolge sempre più comuni del Verbano – Tutti gli appuntamenti

TRADATE – Porte aperte alle famiglie domenica al Parco Pineta a partire dalle ore 14.30 con avventure sui sentieri, giochi e viaggi stellari nell’area protetta, tra Centro didattico ed Ecoplanetario – Scopri di più

MORNAGO – Il 25 aprile Vinago, frazione del Comune di Mornago, ospita Fantasy Bimbo, manifestazione con ricca di spettacoli, giochi e attività per bambini. Il ricavato è destinato ai laboratori scolastici – Scopri il programma

VERBANIA (VCO) – Al Museo del Paesaggio di Verbania la mostra per i più piccoli Gira Giramondo. Da sabato 22 aprile a sabato 6 maggio la mostra interattiva di Nati per Leggere VCO per famiglie con bambini da 1 a 6 anni con tante letture e laboratori – Qui tutti i dettagli

SPETTACOLI

VARESE – Domenica pomeriggio al Teatro Apollonio di Varese va in scena La spada nella roccia, il musical rock di FantaTeatro per bambini e famiglie che racconta la mitica storia di Excalibur e re Artù su ritmi travolgenti – Lo spettacolo

BISUSCHIO – Sabato alle ore 21 l’ultimo spettacolo della rassegna “La meglio gioventù” al Teatro San Giorgio è Lemon Therapy, una commedia sul mondo adolescenziale che coglie con ironia, la crudeltà e la tragicità di un’età complicata. In Teatro ci sarà anche l’installazione Isole, per sperimentare del sensazioni dei ragazzi in Ritiro sociale – Leggi qui

VEDANO OLONA – Anche la Welfare week celebra la Giornata della terra venerdì pomeriggio alle 18.30 al Centro di aggregazione giovanile con Storie a manovella, letture accompagnate da incursioni musicali a cura della Cooperativa sociale L’Aquilone di Sesto Calende – Scopri la Welfare week

GIOCHI E LABORATORI

GALLARATE – Sabato pomeriggio, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, il MA*GA propone ai bambini Cianotipie, un laboratorio magico per una stampa irripetibile, nella quale rami, fiori e foglie lasciano un’impronta bianca in un mare di blu di Prussia – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – Nuova Giocomerenda al Museo del Tessile con le “Magie di stampa” per diventare maestri stampatori in un pomeriggio, sperimentando l’antica arte della stampa su tessuto su una borsa di stoffa – Come partecipare

GORNATE OLONA – All’interno di Herbarium, la mostra delle piante officinali in programma al Monastero di Torba, c’è il laboratorio per bambini “Nella bottega dell’erborista”, con la guida di Archeologistics nei pomeriggi di sabato 22, e lunedì 24 aprile – Scopri di più

VENEGONO INFERIORE – In occasione della Welfare week due pomeriggi di giochi inclusivi nella natura del parco “Il Roccolo”, venerdì e sabato con l’open day de La tana della lucertola, a cura della Cooperativa sociale La Casa Davanti al Sole – L’iniziativa

GAZZADA SCHIANNO – La biblioteca civica propone al sabato mattina alle 10 un nuovo ciclo per Laboratori creativi e incontri di gioco in biblioteca rivolti a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Primo appuntamento sabato 22 aprile – La locandina

SAMARATE – Sabato mattina c’è il Game Time in biblioteca: un’occasione per grandi e piccini, dai 6 anni in su, di provate i giochi da tavolo per tutti i gusti che la Biblioteca mette a disposizione – Qui maggiori info

LONATE POZZOLO – Sabato 22 aprile i bambini sono attesi in biblioteca a partire dalle 10.45 per Aprile dolce dormire, con letture e un laboratorio sulla natura e la contemplazione del verde – L’iniziativa

VARESE – Alla Schiranna c’è il Luna Park, con due grandi novità e tutte le giostre più amate dai bambini – Tutte le informazioni

GITE ED ESCURSIONI

GANNA – Campo dei Fiori siamo noi a San Gemolo con Gev e Legambiente. Ripartono sabato 22 aprile dalla Valganna le giornate di volontariato ambientale del Parco del Campo dei Fiori. L’obiettivo è la sistemazione dell’area picnic – Tutti gli appuntamenti

SARONNO – LOMAZZO – È in programma una Camminata di primavera sulla Via Cavallina, nella Valle del Lura, domenica 23 aprile. Partenza alle 9 al piazzale del Santuario di Saronno per un percorso guidato alla scoperta dell’antico tracciato fino alla cittadella del cotone a Lomazzo – I dettagli

INARZO – Domenica mattina le guide Lipu propongono l’escursione Sulle ali dei rapaci: una visita guidata nella zona di riserva integrale per scoprire l’affascinante mondo dei predatori alati. Tra cui quest’anno compaiono ben due aquile – Come partecipare

LOMAZZO – A Lomazzo riapre ogni domenica il Centro per la biodiversità del Parco del Lura. Dal 16 aprile al 25 giugno: ogni domenica il Centro biodiversità a Lomazzo è aperto dalle 15 alle 19 – Tutti gli appuntamenti

LAZZATE – Sabato 22 aprile alle 15:15 Passeggiata nel parco delle Groane. Il ritrovo è in via Libertà e l’iniziativa vedrà coinvolte le Gev del parco con lo scopo di far conoscere il territorio e le attività svolte dai volontari – Scopri di più

MAMMA E PAPA’

AZZATE – Papà al tappeto è un nuovo spazio dedicato al lato maschile della genitorialità dove poter giocare con i figli. Il primo incontro è sabato 22 aprile alle ore 10 nella sede delle Mamme in cerchio. Iniziativa ad accesso libero e gratuito – Scopri di più

VARESE – L’associazione il Cortile ripropone il venerdì sera un percorso per genitori separati, per affrontare con consapevolezza e maggiori strumenti un passaggio sempre difficile e faticoso – L’iniziativa

