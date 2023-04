Fantasy Bimbo 2023 a Vinago: una festa per i bambini a beneficio della scuola

Il 25 aprile la frazione del Comune di Mornago ospita la manifestazione con ricca di spettacoli, giochi e attività per bambini. Il ricavato è destinato ai laboratori scolastici

Il 25 Aprile, in occasione della “Festa della Liberazione”, l’Amministrazione comunale di Mornago in collaborazione con la Polisportiva di Vinago, organizza una giornata destinata ai più piccoli, un classico di primavera già realizzato nel periodo pre pandemico.

IL PROGRAMMA

L’apertura della manifestazione è prevista alle ore 11 con la Santa Messa in memoria dei caduti della liberazione, con la presenza del corpo musicale Mornaghese e delle associazioni del territorio.

A seguire e per tutta la giornata ci saranno scivoli gonfiabili, trucca bambini, maghi, sculture di palloncini e spettacoli di giocoleria e magia. Tutte le attrazioni e gli spettacoli completamente gratuiti

Alle ore 14.00 ci sarà il teatro dei burattini con il Clown Pierino, mentre alle 16,30 spettacolo con il mini-circo Macaggi.

Dalle ore 11,30 sarà attivo lo Stand gastronomico con salamelle, panzerotti, patatine e crepe.

IL RICAVATO È DESTINATO ALLA SCUOLA

«L’intero ricavato della giornata verrà utilizzato per l’acquisto di materiale di arredo scolastico destinato alla scuola secondaria di Mornago per ultimare ed implementare i laboratori didattici esistenti», afferma l’assessore alla pubblica istruzione Giovanna Bea.

«Dopo il periodo pandemico, l’amministrazione comunale ha voluto fortemente riproporre ed organizzare una giornata dedicata ai più piccoli – spiega il consigliere Luigi Giotta e responsabile della manifestazione – ritenendo indispensabile ritornare ad aggregare e fare “comunità” con un fine sociale, come peraltro abbiamo sempre fatto».

«Questa manifestazione vuole sottolineare ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione comunale ai bambini e ai ragazzi – dichiara il sindaco Davide Tamborini – Negli anni abbiamo sempre sostenuto ogni progettualità rivolta ai più piccoli sia in termini di contributi che in termini di accompagnamento e sostegno educativo, fino alla riqualificazione dei parchi giochi in quanto riteniamo indispensabile e doveroso investire e supportare ogni azione rivolta alle nuove generazioni».