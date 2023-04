Fermato dai carabinieri un sospetto alla stazione di Ceriano Laghetto – Solaro: era un ricercato

Nel parcheggio della Stazione Trenord di Ceriano Laghetto-Solaro, teatro nell’ultimo periodo di episodi di furti e vandalismi in danno delle autovetture lasciate in sosta dai pendolari, i Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno, hanno fermato nel pomeriggio di venerdì 28 un pregiudicato 40enne di origini rumene.

L’uomo, che dimora a Milano e dal capoluogo lombardo si era recato fino a quella stazione in treno, è stato trovato dai militari durante un servizio mirato, su segnalazione delle vittime di alcuni furti avvenuti nei giorni precedenti in zona: era nelle immediate vicinanze di un “mattone” di quelli usati per sfondare il finestrino delle portiere delle macchine, e poi rapinare l’interno dell’abitacolo.

L’anomala scoperta e l’ingiustificata presenza del soggetto in prossimità di alcuni mezzi parcheggiati, convinceva i militari ad approfondire ulteriormente il controllo: il che ha permesso di accertare, dopo averlo sottoposto al rilievo delle impronte papillari, che dal mese di gennaio 2021 sull’uomo pendeva un ordine di Cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Milano. Il ricercato infatti doveva scontare una pena di un anno e quattro mesi di reclusione perché già condannato in precedenza per furto e ricettazione.

Immediatamente tratto in arresto, il ricercato è stato portato alla Casa Circondariale di Monza.