Fiamme in un condominio a Milano in zona De Angeli, alcuni intossicati, sul posto 7 squadre dei vigili del fuoco

Allarme per incendio nel pomeriggio di domenica in un condominio di Milano in Via Aretusa, al civico 6, in zona De Angeli. La chiamata di soccorso è arrivata attorno alle ore 16 e 25 circa al centralino del comando dei vigili del fuoco di via Messina.

Dalle prime informazioni le fiamme hanno riguardato un appartamento al secondo piano che ha coinvolto anche il piano superiore. La palazzina, di sei piani, è stata evacuata.

In tutto sono nove le persone soccorse che verranno trasportate in ospedale per accertamenti, ma nessuno sembra grave. Sono intervenute in posto 7 squadre dei vigili del fuoco, personale 118 e polizia stradale.