Forzano la porta e rubano in farmacia a Bizzozero, li fa scappare l’allarme

Durante la notte passata, la farmacia situata in via Adriatico a Varese è stata visitata dai ladri. Come riportato dai proprietari al sito Bizzozero.net i malfattori sono riusciti ad entrare all’interno del negozio, svuotare il registratore di cassa e cercare altri oggetti di valore nella parte posteriore del locale. Tuttavia, l’attivazione del sistema di allarme li ha obbligati a fuggire in fretta.

Le forze dell’ordine stanno attualmente esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza a seguito della denuncia presentata dai proprietari della farmacia. Fortunatamente, i danni causati alla porta principale sono stati ripristinati entro la mattinata successiva.