Fracesco Gabbani porta il suo tour al Varese Summer Festival

Prenderà il via a luglio il nuovo tour estivo di Francesco Gabbani con cui girerà l’Italia per presentare dal vivo il suo nuovo spettacolo “Ci vuole un fiore tour” e il 22 luglio farà tappa al VARESE SUMMER FESTIVAL ai Giardini degli Estensi (prevendite aperte da oggi, 27 aprile, su Ticketone)

Con il nuovo tour, che prende il nome dal suo one man show andato in onda il 14 e il 21 aprile in prima serata su Rai1, Gabbani prosegue nel suo intento di provare a sensibilizzare il pubblico, attraverso parole e musica, sulle tematiche legate all’ambiente e al futuro del nostro pianeta.

«Ho scelto di dare al mio nuovo tour estivo il titolo “Ci Vuole un fiore tour” – racconta Gabbani – perché avrà un filo conduttore con il senso del programma televisivo. Sto infatti lavorando ad un concerto nuovo che mette al centro la musica e la sua dimensione live e che prevede in scaletta, oltre alle canzoni che hanno fatto la storia del mio percorso artistico fino ad oggi, anche brani che raccontano la bellezza del nostro pianeta e brevi monologhi scritti appositamente per lo spettacolo. Il mio intento, con questo tour, è quello di provare, in un modo non invadente ma piacevole, a sensibilizzare il pubblico che verrà ad assistere al concerto, proprio sulle tematiche del rispetto dell’ambiente e il rapporto con la natura».

Con “Ci vuole un fiore tour” Gabbani tornerà dal vivo dopo gli ultimi concerti tenuti ad ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago e al Palazzo dello Sport di Roma e presenterà dal vivo anche il nuovo singolo “L’abitudine” uscito ad aprile nelle radio, e scritto con l’autore varesino Fabio Ilacqua.

Francesco Gabbani sarà accompagnato dalla sua band composta da Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra

Il Varese Summer Festival partirà dunque il 19 luglio con Drusilla Foer, iconica artista, cantante, attrice e autrice del recital Eleganzissima, con il quale continua a conquistare il pubblico, il 20 luglio toccherà alla musica del grande musicista e compositore Goran Bregovic, il 21 luglio la splendida voce di Alice con Alice canta Battiato (con Carlo Guaitoli pianoforte e direzione orchestra e con i Solisti Filarmonici Italiani), il 22 luglio l’arrivo del Ci vuole un fiore tour di Francesco Gabbani, il 25 luglio la città accoglierà la comicità di Katia Follesa e Angelo Pisani, il 27 luglio pianoforte ed emozione sul palco per il pianista e compositore di fama internazionale Stefano Bollani, si proseguirà il 28 luglio con Phil Palmer e Paola Maugeri, una leggenda della musica internazionale insieme ad una delle giornaliste, conduttrice e artista più amate, le ultime due serate del Varese Summer Festival saranno dedicate a due indimenticabili tributi il 29 luglio Morricone Film History e il 30 luglio Pink Floyd History – The Dark Side Orchestra.

VARESE SUMMER FESTIVAL

Biglietti in vendita su Ticketone e presso la biglietteria del Teatro di Varese. Orari apertura biglietteria Teatro di Varese:

Martedì e Giovedì dalle ore 10:30 alle ore 15:00

Mercoledì e Venerdì: dalle ore 16:00 alle ore 19:00 – Sabato: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 – Domenica e Lunedì: CHIUSO.

