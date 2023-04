Furti tra il Veneto e la Lombardia per 100mila euro, arrestati due uomini

Erano specializzati in furti e rapine in abitazione i due cittadini georgiani di anni 37 e 38 senza fissa dimora arrestati dalla Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza nella mattinata di lunedì 17 aprile. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Monza: a loro carico una ventina di reati predatori eseguiti tra la Lombardia ed il Veneto per oltre 100.000 di euro tra denaro contante, monili in oro e gioielli.

I due soggetti sono indagati, in concorso tra loro e con una connazionale denunciata in stato di libertà, della rapina commessa a Monza nella serata del 9 marzo 2022 e di una serialità di furti in appartamento commessi nelle province di Varese, Cremona, Mantova, Venezia, Vicenza, Treviso e Padova.

Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza hanno preso il via proprio dalla rapina in una abitazione a Monza, la sera del 9 marzo 2022 quando due persone, dopo essere entrate in un appartamento di via Reina sono state messe in fuga dal proprietario che si trovava all’interno dell’abitazione. I due ladri sono stati intercettati lungo le scale del condominio da un poliziotto in riposo, ma sono comunque riusciti a fuggire con il “bottino”.

Durante il sopralluogo i poliziotti hanno trovato n copriorecchie ed un cappellino abbandonati dai rapinatori durante la fuga, e hanno visionato le immagini a circuito chiuso delle telecamere lungo le vie di avvicinamento e fuga dei prevenuti. Gli approfondimenti investigativi hanno quindi consentito di identificare i due cittadini georgiani, di fatto senza dimora e gravitanti su Bari, particolarmente attivi nella perpetrazione di furti in appartamenti e specializzati in questo tipo di reati. Tanto da appurare come gli stessi spesso scattavano fotografie durante i sopralluoghi nei condomini dove poi commettevano i furti, scambiandosi le informazioni tramite le applicazioni di messaggistica istantanea.

Nel contempo sono stati attivati gli esperti del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per la Lombardia che ha riscontrato di aver rilevato la concordanza tra il profilo di DNA di uno dei due sospettati con quello estratto dalle tracce biologiche repertate sul paraorecchie sequestrato sul luogo della rapina in abitazione a Monza.

Sono stati quindi svolti ulteriori accertamenti che hanno consentito di evidenziare l’area predatoria territoriale corrispondente a numerose province della Lombardia e del Veneto e gli investigatori della Squadra Mobile dopo aver decifrato il contenuto di alcune chat scritte in lingua georgiana, confrontavano i luoghi individuati con i tabulati te lefonici degli indagati, riuscendo così ad appurare la corrispondenza delle date degli eventi criminosi con tutte le denunce sporte dalle vittime.

Ne scaturiva un lungo elenco di 20 furti in abitazione accertati e contestati agli indagati:

– 9.1.2002 e 16.2.2022 in Mogliano Veneto (TV), in due distinte occasioni, forzavano la porta finestra e la porta di ingresso di due abitazioni impossessandosi di monili in oro, due orologi da donna nel primo caso e di vari elettrodomestici e quadri nel secondo caso;

– 16.1.2022 in due distinte occasioni ed il 21.01.2023 in altre due distinte occasioni, in Scorzè (VE) forzando una porta finestra o la porta di ingresso si introducevano in 4 abitazioni asportandone monili in oro e denaro contante pari a 200 Euro nel primo caso, denaro contante pari a 1.000 Euro nel secondo caso, gioielli in oro e 150 Euro in contanti nel terzo episodio e vari gioielli in oro nel quarto caso;

– 2.2.2022 ed il 14.2.2022 in Mirano (VE), in quattro distinte occasioni dopo aver forzato la porta finestra o la porta di ingresso si introducevano negli appartenenti ed asportavano denaro contante per 1.200 Euro ed un paio di orecchini in oro nel primo caso; una medaglia in oro nel secondo; una collana in argento ed un orologio da uomo nel terzo; vari monili in oro del valore di oltre 50mila Euro nel quarto caso;

– 8.2.2022 ed il 23.2.2022 in Thiene (VI), in tre diverse occasioni, si introducevano in tre diverse abitazioni forzando una porta finestra o la porta di ingresso ed asportando vari monili in oro, due tablet ed un telefono cellulare per un valore complessivo di 12.500 Euro nel primo caso; tre orologi, sei bracciali e denaro contante pari ad € 100 nel secondo caso ed una catenina in oro giallo nel terzo caso;

– 9.2.2022 in Bassano del Grappa (VI) in tre diversi episodi dopo aver forzato la porta di ingresso o introducendosi dalla finestra di altrettante abitazioni si impossessavano di un vaso pregiato del valore di 2mila Euro nel primo caso; di un computer nel secondo e di denaro contante per 500 Euro nel terzo;

– 22.2.2022 in Padova, forzando la porta di ingresso si introducevano in un appartamento asportando vari gioielli in oro e denaro contante pari a 300 Euro;

– 1.3.2022 in Gallarate (VA) dopo aver forzato la porta di ingresso si introducevano nell’appartamento di una anziana signora asportandone vari gioielli in oro ed argento;

– 16.2.2022 in Crema (CR) furto in appartamento con sottrazione di gioielli, monili in oro e somma contante Euro 500.

Ad uno dei due indagati in stato di arresto, viene inoltre contestata la ricettazione dei beni trafugati presso terzi soggetti o presso esercizi “compro oro” di varie province tra cui Mantova.

Le positive risultanze investigative venivano compendiate dalla Squadra Mobile in una informativa finale che determinava la Procura della Repubblica di Monza a richiedere ed ottenere dal G.I.P. del Tribunale l’emissione delle misure restrittive in carcere, fondate, oltre che sul numero degli episodi contestati e sulla rilevante gravità del danno patrimoniale cagionato, stimabile in almeno 100mila Euro, sull’elevato pericolo di reiterazione del reato, essendo entrambi gli arrestati, già gravati da numerosi precedenti penali per numerosi reati contro il patrimonio tipo furti in abitazione.