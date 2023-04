Galimberti: “I Comuni sanno spendere i fondi legati al PNRR e lo fanno bene”

«In merito ai fondi del PNRR mi trovo perfettamente d’accordo con quanto affermato in queste ore dal presidente Decaro: I Comuni sanno spendere e lo fanno bene». Così il sindaco Davide Galimberti sul recente intervento del presidente nazionale di Anci in merito ai fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la messa a terra di queste risorse da parte dei Comuni.

«Sicuramente – prosegue il sindaco Galimberti – non è tra le amministrazioni locali che bisogna cercare una possibile causa che potrebbe portare a ritardi nell’attuazione del Piano di investimenti. A parlare infatti, a nome dei Comuni e della capacità e l’impegno che stanno dimostrando in questa sfida senza precedenti, sono i dati: il PNRR mette a disposizione delle amministrazioni locali 40 miliardi, il 19% delle risorse totali assegnate al nostro Paese. Come ha spiegato Anci, di questi 40 ne sono stati assegnati già 31 miliardi e 700 milioni».

«Ma un altro dato è fortemente significativo – insiste Galimberti – quello sulle gare pubblicate per la realizzazione dei progetti. Anche in questo caso si evidenzia il grandissimo sforzo messo in campo dai Comuni perché, secondo i dati pubblicati da Anac, sono già state bandite 35 mila gare, con un impegno di 17 miliardi e 700 milioni. Quindi, il 56% delle risorse disponibili, è già oggetto di gara».

«Insomma – conclude il sindaco Galimberti – le amministrazioni stanno impegnando ogni loro sforzo per portare a termine gli obiettivi che le risorse del PNRR hanno reso possibili per lo sviluppo delle realtà locali. E lo stanno facendo in tempi veloci e con grande competenza. Questo nonostante le difficoltà che ogni giorno i Comuni devono affrontare. La stessa cosa la stiamo facendo a Varese dove un ufficio creato ad hoc per gestire i progetti del PNRR sta lavorando ogni giorno per portare a casa il massimo risultato che a Varese si sta concretizzando con i quasi 100 milioni ottenuti dal PNRR e dalle gare che già abbiamo pubblicato per la realizzazione di diversi progetti finanziati dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza».