Gallarate modifica il bilancio. “Tagli ovunque”. “No, solo riduzioni equilibrate”

Adeguamenti necessari, risparmi ben misurati, secondo la maggioranza.

Inaccettabili tagli e scarsa programmazione, per le opposizioni.

Sono le opposte valutazioni sulla Variazione di bilancio di inizio 2023, che modifica le previsioni di spesa e incassi approvate dal consiglio comunale quattro mesi fa.

Il dibattito si era già aperto nelle settimane scorse, con la presentazione da parte dell’amministrazione in Commissione e le analisi critiche di Obiettivo Comune Gallarate e del centrosinistra (Pd e Città è Vita). Dopo questo dibattito, la scelta è arrivata in aula in consiglio comunale, nell’ultima seduta guidata dal presidente Giuseppe De Bernardi Martignoni, che sarà sostituito da Marco Colombo. Sale sui banchi della giunta Germano Dall’Igna, mentre al suo posto tra i consiglieri è arrivato Luca Sorrentino.

Ma andiamo alla Variazione di bilancio.

«Un bilancio equilibrato» ha ribadito l’assessore Corrado Canziani, che ha ribadito che i tagli alla spesa sociale sono compensati dagli aumenti sui Piani di Zona (che però intervengono non solo su Gallarate ma anche su Comuni limitrofi.

Carmelo Lauricella (Pd) ha contestato una «immagine tranquillizzante» data dalla maggioranza e un cambio in corsa consistente, su tante partite di spesa e incasso, in pochi mesi. «Ma come è possibile che siano cambiate così tanto le previsioni?». Lo scopo, secondo il consigliere Pd, è recuperare risorse nel tempo per fare il nuovo palazzetto dello sport. «All’ex sindaco Guenzani si contestava di voler fare la biblioteca e si diceva che sarebbe stata un mausoleo. Non è un po’ presto perché il sindaco Cassani pensi a un suo mausoleo, considerando la giovane età?».

Opera contestata anche da Cesare Coppe: «Dalla maggioranza attendiamo ancora che questo investimento venga motivato e supportato da dati e obiettivi strategici. Però questo dobbiamo dirlo: dietro gli slogan spesso si celano disparità malcelate» (nella stessa seduta si è parlato, tra l’altro, anche della piscina e del progetto di rinnovo che sembra sfumato di nuovo).

Sonia Serati di PiùGallarate ha criticato anche le scelte su palazzetto dello sport e tagli al sociale, ma anche la decurtazione dei soldi alle consulte dei rioni, indicata come uno specchio di carenza di progettualità: «Sembra che le consulte siano oggi meno attrattive e meno partecipate, ma quante volte sono state indette dall’insediamento di questa amministrazione?». Un elemento – la scarsa progettualità – che la lista liberal ha ravvisato anche nell’analisi del rendiconto 2022.

Se il rendiconto 2022 mostrava «un sacrifico necessario», come l’ha definito Belinda Simeoni, nella Variazione i costi energetici pesano meno. Quanto alle altre cifre di spesa in cala, il consigliere Luigi Galluppi (Centro Popolare Gallarate – Democrazia Cristiana) ha detto che è preferibile parlare di «riduzioni» rispetto a semplici «tagli», come anche Stefano Deligios della Lega che ha parlato di «attento efficientamento della spesa». «La spesa rispetto al 2022 resta in aumento» ha aggiunto Galluppi, rivendicando che nel bilancio c’è comunque un sostegno agli impegno dell’ente comunale. «Questa amministrazione si sta prendendo forte responsabilità, consapevole della difficoltà di alcune scelte ma convinta degli obbiettivi che intende realizzare».

Alla fine comunque sulle Variazioni il voto della maggioranza è stato compatto, così come tutte le diverse opposizioni – con accenti diversi – hanno bocciato la manovra.