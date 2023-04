Gallarate, perde una cartellina con documenti e 1600 euro. “Grazie a chi l’ha riportata”

Un gesto di civiltà e onestà che merita di essere raccontato: è quello di un ignoto che si è dato da fare per restituire a un professionista di Gallarate una cartellina che conteneva documenti e anche una ingente somma di denaro, circa 1600 euro.

«Mercoledì mattina ho smarrito una cartelletta contenente documenti inerenti la mia professione (dottore commercialista di Gallarate) e una significativa somma di denaro da versare in banca» ci racconta il nostro lettore. «Recatomi questa mattina nel mio studio di Gallarate, in prossimità dell’ingresso fronte strada, qualcuno ha depositato la cartellina in questione».

Un gesto inatteso e graditissimo, tanto più che risulta frutto anche di un certo impegno da parte della persona che ha ritrovato la cartellina e la somma e ha cercato l’indirizzo a cui restituirle: «L’ubicazione dell’ufficio era desumibile dal primo documento all’interno della cartelletta, che evidenziava l’indirizzo di una società domiciliata presso lo studio».

«In considerazione della apparente caduta di valori della nostra società ritengo che l’irreprensibile e stimabile comportamento dimostrato necessiti un mio pubblico ringraziamento e una doverosa divulgazione».