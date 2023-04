Gesta d’arme, sesta edizione del torneo di Castiglione Olona

Sabato 6 maggio il Torneo di Scherma Storica della provincia di Varese. L’evento avrà inizio alle 10:30 all’interno della Palestra Le Officine, via Cortina D’Ampezzo. L’ingresso al pubblico sarà gratuito

Sabato 6 maggio, a Castiglione Olona, si terrà Gesta d’Arme, il Torneo di Scherma Storica della provincia di Varese, giunto ormai alla sua VI° edizione. L’evento avrà inizio alle 10:30 all’interno della Palestra Le Officine, via Cortina D’Ampezzo, 737, 21043, Castiglione Olona. L’ingresso al pubblico sarà gratuito.

I contendenti si confronteranno fra loro basandosi sulle tecniche schermistiche tratte dai più famosi trattati di combattimento del XV secolo magistralmente sintetizzate nel regolamento dell’Hema in Armis, le arti marziali storiche europee.

In questa edizione I Magli d’acciaio di Castiglione Olona, vincitori della scorsa competizione, dovranno confrontarsi contro gli antichi rivali di Asti, Il Conte Mezzocuore, e contro gli esordienti della Sala d’Arme Il Carmagnola, provenienti dall’omonima città.

Il torneo si dividerà in due categorie di combattimento: i pesanti, ossia gli uomini d’arme – atleti completamente corazzati che si affronteranno nell’uso dell’azza, della spada lunga e della lancia da piede – e i leggeri, i lanciottari- fanti dalla più modesta corazzatura e armati di giavellotto, scudo e spada a una mano.

Ai vincitori di questa edizione verranno consegnati in premio un bastone da maresciallo, simbolo di comando e una cintura in ottone dorato realizzati dall’orefice Giorgio Arrighi.

Durante l’evento si potranno gustare le pietanze preparate dalla Maison du Patissier, Pasticceria-gastronomia di Castiglione Olona.