Giornata della terra, i bambini donano piantine al Comune di Casciago

Piantine in dono al Comune di Casciago. Le hanno portate i piccoli alunni della seconda elementare della scuola primaria Sant’Agostino, accompagnati dalle loro maestre Ilaria e Martina, e consegnate nelle mani del sindaco Mirko Reto, del suo vice Alberto Gaggioni e dell’assessore Caterina Cantoreggi.

Sono il frutto di un progetto interdisciplinare portato avanti da inizio anno: i bambini hanno studiato il ciclo di vita delle piante e hanno piantato dei piccoli semi di fagioli e delle ghiande. Con grande stupore, i piccoli studenti hanno visto quei semini germogliare e diventare piantine. In occasione della Giornata della Terra che si festeggia il 22 aprile, hanno deciso di donare le piantine al Comune per lasciare il loro segno concreto sul territorio.

«Un gesto importantissimo, avete visto come nasce la vita, con cura e tempo. Un gesto per il territorio, con delle radici forti, nutrimento e futuro», hanno commentato sindaco e assessori. I semi sono stati piantati a gennaio e le piantine resteranno a Villa Valerio fino al termine dell’anno scolastico: solo allora verranno piantate in viale Bassani.

«Saranno piantate dove è stata abbattuta una quercia che era malata, con questo vostro contributo si mette una nuova vita vicino ai loro bisnonni», commenta Reto. I bambini hanno poi donato un pensiero al Comune per celebrare la Giornata della Terra, piccoli semi che germoglieranno con cura e attenzione.