Giornata Mondiale della Terra, gli studenti della Maria Ausiliatrice festeggiano con una settimana “total green”

L’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza e in particolare la scuola primaria stanno celebrando la prima edizione della IMA Green Week, una settimana di iniziative dedicate alla sensibilizzazione dei più piccoli e delle loro famiglie su temi quali il rispetto della natura, la sostenibilità degli stili di vita e l’importanza delle risorse che la Terra mette a disposizione dell’uomo.

Lo scorso marzo, gli alunni della scuola primaria sono stati invitati a disegnare il logo della IMA Green Week: tante le proposte arrivate, tra disegni a mano libera, creazioni con il PC e collage di materiali di riciclo. Il logo realizzato da Eleonora, Giulia, Michele e Alessandro della classe 4^A è stato il più votato da genitori e alunni ed è stato il prescelto per rappresentare la manifestazione.

La IMA Green Week è partita lunedì 17 aprile con un menù davvero speciale presso la mensa scolastica: tutte le pietanze servite erano di colore verde, con una particolare attenzione nella scelta dei piatti all’importanza nutrizionale delle verdure. Martedì 18 aprile, i bambini delle classi prime hanno incontrato un apicoltore professionista, Emanuel Monticelli di ApiMieleFantasia, che ha spiegato loro quanto sia importante per l’ambiente avere la giusta cura delle nostre api. Nello stesso giorno, gli alunni delle altre classi della scuola primaria si sono recati al vicino Parco del Ciliegio per una sessione di pulizia del verde e dello spazio pubblico dai rifiuti. Nella giornata di mercoledì, tutte le classi hanno incontrato Costante Cavallaro volontario della LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli, mentre giovedì Mirco Grimaldi, agente di zona della nota azienda italiana di peluches Lelly by Venturelli di Venturelli Angelo, ha spiegato loro come riciclare la plastica delle bottiglie di acqua per la creazione di peluches davvero sostenibili. Per l’organizzazione dell’incontro, un ringraziamento particolare va ad Anna Venturelli.

Infine, venerdì 21 aprile, tutti gli alunni e gli insegnanti si sono vestiti simbolicamente di verde. La Green Week proseguirà poi nella cura degli alberi piantati lo scorso marzo in collaborazione con il Comune di Castellanza al Parco dei Platani – 16 alberi, uno per ogni classe dell’Istituto Maria Ausiliatrice, che verranno periodicamente innaffiati dagli alunni delle classi.

L’iniziativa nasce dalla volontà di celebrare la Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, e di insegnare l’importanza di questa ricorrenza e di tutti gli stili di vita ad essa collegati anche ai bambini, da quelli più piccoli delle classi prime fino ai più grandi, con un linguaggio e attività adeguate ad ogni fascia di età. Proprio per sabato, giorno della celebrazione mondiale, le insegnanti della scuola primaria hanno realizzato un video di riflessione che tutti i bambini sono invitati a guardare a casa, perché l’opera di sensibilizzazione riesca anche ad uscire dalle mura della scuola e arrivare a tutte le famiglie. Il video è disponibile sul canale YouTube dell’Istituto, anche nella versione in lingua inglese.

L’iniziativa dell’Istituto Maria Ausiliatrice nasce anche dalla riflessione rispetto alla proposta dell’Ispettoria Lombardia delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che ha recentemente redatto un Vademecum sull’enciclica di Papa Francesco dedicata all’ecologia integrale, la “Laudato Si’”. Perché è ormai tempo di agire, non c’è più tempo da perdere per difendere attivamente la nostra preziosa casa, la Terra