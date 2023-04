Giovani Leggende Varese, un ritorno di grande successo

Il ritorno in grande stile del Giovani Leggende, il torneo di basket giovanile “erede” dei Memorial Rizzi e Barilà che si disputa nel lungo weekend pasquale, ha confermato sia l’interesse del territorio verso questo genere di manifestazioni (doppio “tutto esaurito” a Malnate) sia l’impatto a livello logistico e organizzativo.

Sul campo la vittoria è andata alla Stella Azzurra Roma, società che da anni è grande protagonista a livello giovanile anche internazionale: i giovani capitolini hanno dominato la finale (104-33) contro la Happy Casa Brindisi, grande sorpresa del tabellone che però non è riuscita a sostenere l’impatto con una delle grandi favorite. Il terzo posto è andato in volata all’Olimpia Milano nel derby contro la Pallacanestro Varese (90-82) mentre Desio ha chiuso al quinto posto davanti a Bassano.

La manifestazione è stata fortemente voluta da “Il basket siamo noi”, il trust dei tifosi della Pallacanestro Varese che è attivo in una lunga serie di attività sportive e sociali a supporto del club biancorosso. Grazie alla collaborazione con i Bugs Malnate, il Giovani Leggende ha coinvolto un territorio più vasto rispetto alla provincia, facendo tappa anche al PalaBertelli di San Giorgio su Legnano grazie all’impegno dell’ABA. Le partite si sono poi disputate anche al Campus di Varese, al PalaEsseSolar di Gallarate e al PalaGasparotto di Malnate – tutti impianti che ospitano regolarmente le categorie dilettantistiche di alto livello – oltre al “Lino Oldrini” di Masnago, teatro delle due finali più importanti nella sera di Pasquetta.

Come di consueto il torneo ha visto la partecipazione di alcune formazioni straniere del calibro di Team Ohio (una presenza storica: in passato portò a Varese nientemeno che un giovanissimo LeBron James) e delle tedesche Urspring Academy e Bayern Monaco. Alto il livello delle italiane anche al di fuori della Lombardia: Stella Azzurra e Bassano del Grappa sono spesso grandi protagoniste a livello nazionale e la stessa Brindisi ha dimostrato di essere una realtà in crescita. La formula dell’ospitalità in famiglia permette anche di creare legami profondi tra i ragazzi, amicizie che solitamente restano e si consolidano con gli anni.

Gli organizzatori hanno voluto anche ringraziare gli enti, gli sponsor e le persone che hanno favorito la riuscita del torneo, il primo Giovani Leggende a pieno regime dopo la pandemia. I top sponsor sono stati Agricola, Centro Polispecialistico Beccaria, Concessionaria Crespi e Elmec Informatica. E quindi i comuni di Gallarate, Malnate, San Giorgio su Legnano e Varese; la Camera di Commercio di Varese che, tra le altre cose, ha ospitato per la conferenza stampa di lancio dell’evento; Varese Sport Commision, Fondazione Comunitaria del Varesotto. L’elenco prosegue con Lasi Group, Gruppo Trenta, Sky T-Shirt, Tecnoservizi, Maghetti, Carrera Jeans, Prins Willem Pub e Triple Basket. Infine le società BBG Gallarate e Aba Legnano, ADR Comunicazione, Fabio Cadringher, Stefano Soru, Teo Giacobbo, la Crew Dance della School Cup e DJ Tommy e i circa 150 volontari coinvolti.